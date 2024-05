Zeman chtěl po Fialovi abolice, potvrzují odtajněné dokumenty

"Nařizuji, aby se nepokračovalo v trestním řízení a nezahajovalo se trestní stíhání," napsal Zeman ve svých rozhodnutích z června 2022, přičemž neurčil konkrétní osoby. Beztrestnost se tedy měla týkat všech podezřelých v obou případech.

S takzvanou abolicí by musel souhlasit premiér Petr Fiala (ODS). "Rozhodnutí prezidenta republiky o nezahájení trestního řízení a trestního stíhání nespolupodepíši," odpověděl Zemanovi v dopise ze září téhož roku.

Zeman nedávno prohlásil, že Fiala mu během jednání, které vedly ke jmenování jeho vlády po parlamentních volbách na podzim 2021, slíbil abolici pro tehdejšího hradního kancléře Vratislava Mynáře. Mynář se jí nedočkal a momentálně čelí obžalobě.

"Když jsem jednal s Petrem Fialou, zeptal jsem se ho, zda je ochoten podepsat tuto abolici, a já ho budu citovat doslova, řekl: To mi nedělá problém. A to je vše, co k tomu mohu říci," uvedl Zeman v pořadu Hráči deníku Blesk.

Exprezident přitom výslovně neřekl, že abolicí pro Mynáře podmiňoval jmenování Fialovy vlády. "Záleží na vás, jestli tyto dvě věci budete uvádět do souvislostí, a máte na to svaté právo. Na druhé straně jednání o abolici byla dvě a nikdy to ani jedna ani druhá strana nespojovala s otázkou schválení vlády. Když ale budu objektivní, jistě tento Fialův příslib zpříjemnil atmosféru dalšího jednání," řekla bývalá hlava státu.

Zeman žádal zastavení stíhání Mynáře v kauze šestimilionové dotace na přestavbu penzionu v Osvětimanech, kterou firmě Clever Management před 13 lety udělil úřad spravující rozdělování části unijních dotací. Při kontrole následně narazil na pochybnosti a obrátil se na policii. Společnost totiž v žádosti o dotaci zatajila, že stavbu už dříve 13 miliony korun podpořilo ministerstvo školství.

Kriminalisté obvinili Mynáře v únoru 2021, kdy byl ještě jako hradní kancléř jedním z blízkých spolupracovníků tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. Policie původně stíhala i firmu Clever Management. Mynář vinu dlouhodobě odmítá. Státní zástupce letos v dubnu podal v tomto případě obžalobu.

Prezident má právo udělovat milosti, amnestie a abolice. Pro amnestii a abolici k tomu potřebuje spolupodpis předsedy vlády, případně podpis jím pověřeného člena kabinetu. V případě abolice prezident nařídí, aby se trestní stíhání pro určitý trestný čin nezahajovalo, a pokud už zahájeno bylo, ale nebylo doposud pravomocně skončeno, aby bylo zastaveno.