70 let od číhošťského zázraku. Jednalo se o provokaci StB?

Mše začala hodinu před polednem. Kostelík Nanebevzetí Panny Marie byl zaplněný do posledního místa, včetně kůru, někteří lidé se dovnitř ani nedostali. Teolog a pedagog Marek Vácha v promluvě připomněl to, že okolnosti pohybu kříže jsou nejasné dodnes. Podle výzkumů ho věřící nezinscenovali, zřejmě nešlo ani o provokaci StB. Ještě absurdnější se podle Váchy zdá hypotéza, že by kříž nainstaloval sám Toufar.

"Zůstává tak veliká záhada: nikdo zvenku to nebyl a nebyl to nikdo zevnitř. ... To jediné, co víme s jistotou je, že na konci příběhu máme k smrti zmučeného, zavražděného kněze," uvedl.

Besedy v hostinci naproti číhošťskému kostelu, která byla po mši, se zúčastnil také publicista Miloš Doležal, který zmapoval číhošťské události i Toufarův život. Ocenil to, že do Číhoště jezdí i mladí lidé a rodiny. "Josef Toufar přitahoval pozornost a úctu od 60. let a ta úcta roste nesmírnou silou. Dojímá mě to a zasahuje silně," řekl ČTK.

Další vzpomínkové akce budou probíhat až do únorového výročí Toufarovy smrti. "Vstoupili jsme teď a tady do 70. výročí, které si budeme připomínat mnoha způsoby," řekl věřícím duchovní Tomáš Petráček, který je pověřený kauzou Toufarova blahořečení.

Ve Valdicích si uvěznění číhošťského faráře připomenou 28. ledna, vyšetřovatelé se Toufara v tamní věznici snažili mučením donutit k přiznání, že pohyb kříže zinscenoval. Na 21. a 22. února připravili želivští premonstráti program s přednáškami, koncerty a mší za oběti totalitních režimů, 24. února se připojí Knihovna Václava Havla v Praze. U někdejšího Borůvkova sanatoria v pražské Legerově ulici se podle Petráčka uskuteční 25. února umělecká intervence Otakara Duška. Ve stejný den roku 1950 tam ztýraný sedmačtyřicetiletý Toufar zemřel na následky prasklého žaludečního vředu.

Číhošťský zázrak. Propagandistický film komunistického režimu | zdroj: YouTube

V dubnu 2013 dala Česká biskupská konference souhlas k Toufarově blahořečení. Zatím podle Petráčka probíhá diecézní fáze procesu se shromažďováním podkladů a výslechy svědků. Tato fáze podle jeho předpokladu ještě potrvá roky. V případě kladného výsledku budou podklady předané do Říma.