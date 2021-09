Analytici se neshodují, jak ovlivní vyřazení Číny z Dukovan vzájemný obchod

Hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň míní, že na běžný čínský obchod s ČR nebude mít nepozvání Číny do tendru zásadní vliv. "Dokonce se může stát, že tento postup může lehce prospět investicím od nestátních čínských firem. Zahraniční investoři se totiž dlouhodobě potýkají s tím, že český stát neplní své sliby, a politiku mění až retroaktivně. Tady český stát postupuje mnohem standardněji – svou politiku někoho z investičního programu vyloučit oznamuje tentokráte již dopředu, ne až zpětně. To je vítané znamení pro investory nejen čínské, ale i nečínské," uvedl.

Jiný pohled má hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. "Do budoucna lze očekávat reciproční opatření, která poškodí české firmy v Číně. Je tedy zřejmé, že vyhrocování česko-čínských vztahů má negativní vliv na náš byznys," řekl ČTK. "Velký úspěch škodovek na čínském trhu se stává minulostí, problémy hlásí i Home Credit. Do České republiky pak téměř přestali jezdit čínští turisté a ochlazování vztahů je zřejmé i na rétorické úrovni čínských představitelů. Těm se nelíbí hlavně postoj některých vysokých představitelů naší země vůči Tchaj-wanu," uvedl Křeček.

Místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk sdělil, že zatím je možné o dopadech nepozvání Číny do dukovanského tendru pouze spekulovat. "Ale jak minulost ukázala, dá se předpokládat, že tento postoj nenechá čínská strana bez odezvy," uvedl Daněk. Podle Bartoně je nicméně Čína ve své obchodní diplomacii citlivá spíš na zmínky o lidských právech než jaderných reaktorech. "Už z toho, že se ministerstvo zahraničí politicky řízené ekonomiky dovolává volného trhu, je nabíledni, že jde čistě o formální, povinnou reakci. Závažnou zprávou by spíše bylo, kdyby Čína takto na podepsání zákona o jejím vyloučení nereagovala," dodal Bartoň.

Odborný web BusinessInfo.cz s odkazem na data Českého statistického úřadu uvádí, že Čína je pro ČR druhým největším obchodním partnerem, druhým největším dovozcem a 17. největším exportním trhem. V roce 2020 dosáhl vývoz z České republiky do Číny 61,7 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 8,9 procenta. Čínský dovoz do ČR v roce 2020 činil 715,9 miliardy Kč a meziročně se zvýšil o deset procent. "Faktem je, že velká část českého zboží se do Číny dostává přes další země formou reexportů, stejně tak se čínské zboží do ČR reexportuje přes asi 75 zemí," dodává web.