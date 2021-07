Benešová a Stříž proberou úpravy zákona o státním zastupitelství

S Benešovou, případně po volbách s jejím nástupcem, chce Stříž jednat o podobě zákona a o jeho průchodnosti ve Sněmovně. "Chci dosáhnout buď přijetí nového zákona o státním zastupitelství, nebo alespoň novely stávajícího zákona přinejmenším ve směrech, které se týkají postavení vedoucích státních zástupců. Aby můj nástupce nebyl ve stejné situaci, kdy může každý den očekávat své odvolání, a to i bez udání důvodů," uvedl Stříž.

Nejvyšší státní zástupce chce znát představu jiných státních zástupců o zákoně, hodlá o něm mluvit i s poslanci nebo nevládními organizacemi, uvedl. Podle ministerstva spravedlnosti návrh stanovuje transparentní způsob výběru vedoucích státních zástupců, funkční období nejvyššího státního zástupce či zákonné důvody jeho odvolání. Podobu ministerské novely ale kritizovali Střížův předchůdce ve funkci Pavel Zeman, Unie státních zástupců, některé opoziční strany či platforma Rekonstrukce státu a organizace Transparency International.

V připomínkovém řízení se například objevovaly argumenty, že novela dává přílišnou moc do rukou ministra spravedlnosti při volbě členů výběrové komise vedoucích žalobců. Benešová po vlně odporu loni na jaře oznámila, že už návrh nebude dál aktivně prosazovat. "Zákon je potřeba. Zítra (ve čtvrtek) uvidím, s jakou představou pan nejvyšší státní zástupce přijede. Zatím se nemám k čemu vyjadřovat, když nic v ruce nemám. Přednostně to ovšem projednáme," uvedla ministryně.

Stříž řekl, že možnosti podoby zákona jsou široké. "Od té maximalistické, která by počítala se změnou ústavy, kdy by veřejná žaloba byla vyjmuta z moci výkonné a zařazena do samostatné hlavy. Až po minimalistickou variantu, což je podoba stávajícího zákona, kde by se pouze novelizovala nějaká část. Tam osobně kladu důraz na postavení vedoucích státních zástupců - výběr, délku mandátu a setrvání ve funkci," uvedl.

Podle Stříže by měla být zavedena na posty vedoucích státních zástupců výběrová řízení a také stanovena jasná procedura jejich odvolání. Nejvyšší státní zástupce by se měl vybírat z pracovníků Nejvyššího státního zastupitelství nebo vrchních státních zastupitelství, řekl. "Chci ale, aby nejvyšší žalobce měl jasně dáno, za jakých podmínek může být odvolán - buď pouze kárným řízením, nebo za jiných podmínek přesně stanovených, třeba ze zdravotních důvodů," dodal.