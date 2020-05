Česko má 18 nových případů koronaviru, nejnižší denní přírůstek od 9. března

Vyplývá to ze statistik na webu ministerstva zdravotnictví.

Z nemoci covid-19 se dosud vyléčilo 3461 lidí. Naopak 245 pacientů s prokázaným koronavirem zemřelo. Po odečtení uzdravených a zemřelých od celkového počtu nakažených je v Česku aktuálně 4049 nemocných.

Ve srovnání s údaji ze sobotního podvečera stoupl počet nakažených o pět. Vyléčených přibylo 15 a statistika úmrtí se nezměnila.

Nejvíce nakažených evidují hygienici v Praze, a to 1740. To je téměř 128 případů na každých 100.000 lidí. Na druhém místě je při zohlednění počtu obyvatel Karlovarský kraj se 126 lidmi s covidem-19 na 100.000 obyvatel. Hlavní město má také nejvíce zemřelých s novým koronavirem, a to 84.

Z celkového počtu 245 úmrtí připadá více než jedna třetina na seniory ve věku od 75 do 84 let. Další přibližně jedna třetina zemřelých spadá do věkové kategorie nad 85 let.

Nejvíc lidí s koronavirem zemřelo v tomto týdnu podle statistik ministerstva ve čtvrtek, a to sedm. Nejméně v pondělí a v sobotu, kdy zemřel shodně jeden pacient.