Vyvracíme dezinformace: Koronavirus prý pomáhá se sledováním lidí, pravda je ale jiná

Dezinformaci o testování na covid-19 sdílelo na facebooku za dvanáct hodin už více než osm set lidí. Na sociální síť ji nahrála Radka Samková, podle která má jít o příběh přítele z Anglie, jehož jméno ale není v příspěvku uvedeno. V příspěvku nicméně tvrdí, že dotyčný šel na testování na koronavirus, kde mu byl bez jeho vědomí implantován sledovací čip.

"Dle informací do vývoje tohoto prvního nanočipu, co se lepí na sliznici, investoval Bill Gates 20 mil. USD a do nanočipu druhé a třetí generace (ve vakcíně a pod kůži) 400 mil USD," píše Samková na facebooku.

K příspěvku je připojena fotografie, na které by měl být vidět onen čip. V kontextu příspěvku jde o další lež. Snímek totiž odkazuje na fenomén, který je populární ve Švédsku, kde si lidé nechávají implantovat čipy pod kůži, aby nemuseli nosit peněženku nebo klíče. Stejný obrázek můžeme najít i v reportážích věnujících se tomuto fenoménu.

Podle facebookové stránky Checkbot dezinformace plynule navazuje na jiné populární konspirační teorie o plánech "očipovat lidstvo", tentokrát vakcínou proti koronaviru. Jejím autorům přitom nijak nevadí, že zatím žádná spolehlivá vakcína neexistuje, cílem je zvýšit nedůvěru k očkování proti koronaviru. To by přitom mohlo sehrát klíčovou roli při získávání kolektivní imunity.