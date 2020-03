Do Česka dorazila z Číny dodávka 1,1 milionu respirátorů

Česko za dnešní zásilku zaplatí kolem 75 milionů korun, dalších osm milionů stál jejich převoz společností China Eastern. Celkově by stát v příštích týdnech měl na nákup zdravotních prostředků vynaložit přes tři miliardy korun.

Hamáček uvedl, že po poledni bude jednat s hejtmany o přerozdělení dodávky. Respirátory budou prioritně předány nemocnicím a zdravotnickým zařízením.

Dnes dopravené respirátory jsou třídy FFP2. Podle Hamáčka jsou určeny pro zdravotníky, kteří nejsou v přímém kontaktu s nakaženými. "Ty jsou nejvíce používány a nejvíce chybí," uvedl ministr. Pro zdravotníky na odděleních, kde budou přímo umísťování nakažení koronavirem, by měly být určeny respirátory vyšší třídy ochrany FFP3.

V sobotu by čínská společnost China Eastern měla přivézt dalších sedm milionů roušek, následně pak obří letoun Ruslan, který si stát zapůjčil na Ukrajině, více než 100 tun roušek, respirátorů a testů na koronavirus nového typu. Dodávku převáženou Ruslanem Hamáček označil za klíčovou, do letadla by se mělo vejít přes 1000 metrů krychlových materiálu. "Tyto zásilky jsou pro nás klíčové a troufnu si říct, že jsme nyní díky nim z nejhoršího venku," dodal Hamáček. Letadlo Ruslan chce využít i pro dodávky v příštím týdnu.

Stát plánuje také převoz prostředků, které jako dar zajistila skupina PPF miliardáře Petra Kellnera. Vedle více než stovky tun roušek, respirátorů a testů by mezi nimi mělo být i 50 plicních ventilátorů. Do Česka by podle Hamáčka měly ventilátory dorazit na začátku příštího týdne.

Stát si rovněž objednal celkem sedm letadel u tuzemské společnosti Smartwings. První dvě odletěla už ve čtvrtek, dosud však stojí na letišti v Novosibirsku, kde měla naplánované mezipřistání. Člen představenstva čínské společnosti CITIC Europe Holdings Jaroslav Tvrdík dnes uvedl, že letadla čekají na volné místo na šanghajském letišti, což potrvá nejspíš do neděle.

Ostře sledovaný let obřího Ruslanu pro 106 tun zdravotnického materiálu úspěšně odstartoval z Baku a je na cestě do Šen-čenu. Držte nám palce. #spolutozvladneme pic.twitter.com/zSbr13nsDQ — Armáda ČR (@ArmadaTweetuje) March 20, 2020

Hamáček k letadlům Smartwings podotkl, že byly plánovány jako nouzové řešení a výhodnější je nyní kvůli rychlosti i množství nákladu využít čínské aerolinky a obří letoun Ruslan.