Dobrovolníci se do zasažených obcí dostanou až ve středu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Parkoviště pro dobrovolníky na letišti u Ladné zůstane i s kyvadlovou dopravou v provozu do úterý. Od středy pak policie umožní vjezd do obcí, apeluje však na dobrovolníky, aby parkovali na vymezených plochách a neblokovali komunikace. Policie podle krajského ředitele Leoše Tržila nadále počítá s kontrolami, a to i na výjezdu z obcí, aby nedocházelo k odvážení stavebního materiálu.