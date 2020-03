Experti radí důchodcům: Jak se chovat při pandemii koronaviru?

V zásadě platí pro seniory stejná pravidla, jako pro všechny ostatní. Měli by dbát na minimalizaci kontaktu s okolím, pečlivě si mýt ruce a omezit doteky obličeje.

Vedoucí lékařského oddělení neziskové organizace pro seniory AARP, Charlotte Yeh, ale upozorňuje, že kromě dodržování obecných pokynů je velmi důležité, aby starší lidé přemýšleli i o tom, jestli je nutné, aby se setkávali s přáteli a členy své rodiny.

Nemoc je podle nejnovějších zjištění vědců nejvíce přenosná předtím, než se objeví první příznaky. Prakticky vzato tak může být přenašečem každý, včetně jejich synů, dcer a dalších příbuzných.

Podle expertky by na to měli myslet nejen sami senioři, ale právě i jejich příbuzní, kteří by si měli vypracovat krizový plán, jak se v případě potřeby postarat o své blízké. "Plánování pomáhá zmírnit paniku a úzkost, proto sdělte plán péče dalším členům rodiny," upozornila expertka v rozhovoru pro magazín Stat.

Jak by takový plán měl vypadat? Pokud je nutné setkávat se s našimi staršími příbuznými, měl by to dělat vždy jeden a ten samý člen rodiny, který se pohybuje v nejméně rizikovém prostředí. Zároveň by měl dbát na ochranu svou i okolí, tedy dodržovat zásady hygieny. Pokud je to možné, měl by se případnému kontaktu se seniorem vyhnout, a například v případě nutnosti mu nakupovat by měl nákup nechat za dveřmi.

právě potraviny a další nezbytné věci jako léky jsou komodity, kterými by senioři měli být zásobeni. Výpadek dodávek potravin sice nehrozí, zásoby jídla, nápojů, drogistických potřeb a léků ale zabrání tomu, aby byl senior nucen například obden vyrážet do obchodu.

"V domě by mělo být dostatek zásob (jídla a léků) na dva týdny. V mnoha případech můžete poštou objednat léky a využít služeb dodávky potravin," dodala expertka. Nejedná se však o výzvu k vykoupení veškerých zásob na pultech supermarketů. Uvedené pravidlo by mělo platit výhradně pro seniory, aby nemuseli příliš často opouštět svůj byt či dům.

Senioři by měli také omezit návštěvu lékaře a konzultace provádět po telefonu. Ty v současné době některé pojišťovny hradí, a pokud starší lidé nepotřebují nutně lékařskou pomoc, měli by se návštěv zdravotnických zařízení vyvarovat, a to i přesto, že mají naplánované prohlídky či neakutní zákroky.

Jedním z důvodů, proč jsou důchodci nejvíce ohroženou skupinou, je jejich zdravotní stav. Sám Covid-19 prakticky nezabíjí, podle dřívějších studií tvoří v době nakažení zdraví lidé jen asi 0,9 % všech zemřelých. Riziko úmrtí stoupá spolu s dalšími nemocemi, kterými člověk trpí.

Právě senioři jsou v tomto ohledu rizikoví pacienti. Mnoho z nich se potýká s cukrovkou, vysokým tlakem, problémy se srdcem, rakovinou a dalšími zdravotními obtížemi. Ty ale mohou být v kombinaci s koronavirem smrtelné.

Expertka proto upozorňuje, že ačkoliv je každý člověk jinak náchylný k nakažení a má jinak silnou imunitu, plošně by se senioři měli vyhnout dovoleným a cestování, ať už lodí, letadlem nebo vlakem.

Všechna tato opatření ale mají i stinnou stránku. A tou je samota, která seniory trápí natolik, že řada z nich může propadat i alkoholismu. Průzkumy ukázaly, že zhruba desetina lidí se cítí sama a opuštěná, a tento pocit přepadá i seniory, kteří se cítí zapomenutí a odstřižení od světa.

Existují statistické údaje, ze kterých plyne, že u osamělých lidí se může vyskytnout srdeční onemocnění nebo mrtvice. Dále mají vyšší krevní tlak a zkrácenou dobu života. Je pravděpodobné, že osamělí lidé budou častěji nemocní.

Sociální neurovědec John Cacioppo, který se velkou část života věnoval právě výzkumu samoty, uvedl, že člověk se vyvinul, aby zažil osamělost, která ho dovede k navázání a udržení našich vztahů. Přirovnává to k žízni. Pokud má člověk žízeň, tak se napije. Jestliže se člověk cítí osamělý, musí hledat lidi.

To se zdá být na první pohled v době pandemie nemožné, opak je ale pravdou. Jak upozornila Yeh, existují způsoby, jak zůstat v kontaktu s lidmi či navazovat nové vztahy.

"Můžeme se vrátit ke staromódním způsobům komunikace. To znamená častěji telefonovat. Nezapomeňte, že jsou k dispozici i videokonference nebo sdílení fotografií prostřednictvím sociálních médií, takže můžete zůstat v kontaktu a necítit se izolovaně," vysvětlila.

Senioři by se tak svépomocí nebo za asistence svých příbuzných mohli naučit zacházet s počítačem a internetem, aby snížili riziko, že budou trpět osamělostí.