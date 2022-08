Hasiči mají plán návratu evakuovaných do Hřenska, jasno má být v pátek

— Autor: ČTK

Hasiči mají možný plán návratu evakuovaných obyvatel z Hřenska a jeho částí Mezné a Mezní Louky. Pokud bude pokračovat zásah hasičů v Českém Švýcarsku podle předpokladu, měli by hasiči předat správě parku poslední část požářiště do pátku. ČTK to dnes řekla mluvčí hasičů Martina Götzová.