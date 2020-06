Heřmanův Městec sčítá škody po přívalových deštích, v neděli přetekl rybník

"Do patra se voda nedostala, ale dostala se do sklepů, máme zatopenou celou kotelnu. V kuchyni byl přes metr vody, jinde také, tak už je teď jen bahno," řekla ČTK ředitelka Domova pro seniory Klára Husáková. Několik klientů musel domov přestěhovat do prvního patra. V objektu bývalého zámku stále nejde elektřina, neteče teplá voda, nefunguje prádelna a kuchyně, zatopen byl rytířský sál. Jaké škody voda způsobila, zatím není jasné.

Voda z okolních luk a polí a z přeteklého rybníka zatopila také jiné části města. "Pokud pominu sklepy a zahrady, je několik domů, které byly kompletně zaplaveny do metru až metru a půl výšky," řekl ČTK starosta Heřmanova Městce Josef Kozel (Živé město HM). Obyvatelé budov se vystěhovat nemuseli. Voda vnikla i do areálu společnosti Antares, která vyrábí nábytek.

Čerpadla hasičů se ani přes noc nezastavila. https://t.co/YPvm8Ai6fk pic.twitter.com/Zcre2ZGBME — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) June 15, 2020

Od neděle je uzavřena státní silnice z Chrudimi na Čáslav. Voda již sice opadla a vozovka nebyla poničena, ale pracovníci města a silničáři kontrolují mostky, zda nejsou poškozené.

Voda z potoku se rozlila i na pietní území Ležáky na Chrudimsku. Kamenné lávky pod ní nebyly ani vidět. Voda se valila po louce kolem malého pomníku z roku 1945, když opadla, zůstaly po ní klacky a další nepořádek, řekla Vlasta Solničková z muzea.

"Výpusť rybníka jde do potoku Ležák, rybník napájí i potok Bystřička. Bylo vidět, jak se pění rybník. Chlapi se pokusili zvednout stavidla, aby to neprotrhlo hráze, ale stejně se voda valila po schodech. V roce 2010 to bylo horší, voda byla až u pylonu," řekla Solničková.

Starosta Bojanova Milan Michálek je i dobrovolný hasič, v neděli pomáhal třem rodinám v Kovářově, kterým voda zatopila sklepy. Jeho rodičům voda šla až do obytné části, vystoupala do půl metru. Naštěstí jsou pojištění, dodal starosta.

"Byl jsem na výjezdu od půl dvanácté do čtyř. V Kovářově se odčerpávala voda z prostředního rybníka, aby se odlehčilo přítoku. Příval vody byl tak extrémní, vodoteče nestíhaly," řekl Michálek.

Bouřka s přívalovými dešti ve Vápenném Podole na Chrudimsku hodně poškodila tři domy. V potoce obvykle moc vody neteče, při bleskové povodni stoupla až k oknům. "Máme tady firmu, která odklízí bahno, kameny ze silnice. Evakuovala se jedna rodina. Dnes vyhazují do kontejneru zničené věcí. Škody budou velké, sčítáme je," řekl místostarosta Jiří Doležal.