Justice chybovala. Nárok Hanzlíka na odškodnění za Asanaci nebyl promlčený, rozhodl ÚS

Žalobou by se měl znovu zabývat Obvodní soud pro Prahu 7. ÚS ale dnešním nálezem nijak nepředjímá, zda jsou splněny ostatní předpoklady pro přiznání odškodnění, respektive v jaké výši.

Námitka promlčení vznesená státem u žaloby na náhradu škody způsobené v důsledku tzv. akce Asanace: https://t.co/hprIjIX0qM — Ústavní soud (@usoud_official) May 6, 2020

Že Hanzlík letos v 75 letech zemřel, potvrdila ČTK jeho advokátka Petra Gerlichová. ÚS podle dnešního nálezu neměl o jeho úmrtí povědomí, na obsahu rozhodnutí to ale nic nemění. Obecně platí, že v případě úmrtí může nárok přejít na dědice, musí se ale počkat na vypořádání dědického řízení. Poté bude záležet na postupu soudu prvního stupně.

"Očekávám další překážky ze strany Obvodního soudu pro Prahu 7," řekla ČTK Gerlichová.

Hanzlík po nátlaku StB v roce 1982 odešel i s rodinou do Rakouska, do vlasti se vrátil po pádu totality. Žalobou podanou v roce 2007 se domáhal náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím v nátlaku příslušníků StB. Žádal dorovnání rozdílu mezi cenou, za kterou musel před vystěhováním prodat dům i s vybavením, a jeho skutečnou hodnotou. Také požadoval dorovnání rozdílu mezi starobním důchodem, který dostával, a jeho průměrnou výší, na kterou vzhledem k životním okolnostem nedosáhl.

Za dům požadoval Hanzlík téměř 12 milionů korun, kvůli ušlému důchodu žádal přes 700.000 korun plus pravidelné roční dorovnání.

Obvodní soud ani Městský soud v Praze žalobě nevyhověly kvůli údajnému promlčení nároku. Hanzlík neuspěl ani u Nejvyššího soudu. Justice se ale během let neshodovala v tom, kdy k promlčení jednotlivých nároků došlo, zda deset let po vystěhování z Československa, nebo deset let po pádu komunistické totality, anebo až v roce 2007, tedy tři roky po odsouzení Jana Puklického, jenž šéfoval komunistické tajné policii v Brně.

Hanzlík v ústavní stížnosti uvedl, že žalobu podal záměrně teprve poté, co skončilo trestní řízení proti vykonavatelům akce Asanace. Celá akce, jejímž cílem bylo vypudit z Československa odpůrce totality, tak byla podle Hanzlíka postavena mimo zákon.