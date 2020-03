Kauza Vidkun: Ivan Langer u soudu popřel, že měl informace z trestních spisů

"Ivana Kyselého znám osobně téměř 20 let, je to můj osobní, velmi dobrý přítel, obchodní partner ve společnosti IES Moravia Real. Vůbec nerozumím tomu, proč je obviněn a proč by měl dělat takové věci. Jak ho znám, takové jednání neměl vůbec zapotřebí," uvedl Langer. Za přítele považuje také Kadlece, který podle obžaloby informace ze spisů Kyselému vynášel. "Považuji ho za policistu tělem i duší," řekl Langer. Na dotaz žalobce uvedl, že oba ho navštěvovali také doma.

Podle žalobce Kadlec vynášel podnikateli Kyselému informace z devíti trestních kauz. Kyselý podle žalobce Miroslava Stokláska v letech 2014 až 2015 tyto informace využíval k posílení svého vlivu a dával pokyny, jak má policie jednat. Informace údajně předával i lidem s významným politickým či ekonomickým vlivem v Olomouckém kraji, zejména Langerovi, tehdejšímu hejtmanovi Jiřímu Rozbořilovi (ČSSD) či náměstkovi olomouckého primátora Martinu Majorovi (ODS). Langer připustil, že předmětem jejich diskusí byly i kauzy, které zahrnuje obžaloba. Popřel však, že by měli informace, které by mařily trestní řízení nebo pocházely z trestních spisů.

U soudu někdejší minstr vnitra Langer popřel, že by se někdy zasazoval o funkci Kadlece, který před nástupem na krajské policejní ředitelství pracoval u olomoucké policejní inspekce. Netuší prý, zač by jim měl být bývalý policejní náměstek vděčný.

U soudu vzápětí vypovídal o nástupu Kadlece k policejní inspekci Zdeněk Pokorný, vyšetřovatel olomoucké GIBS. Uvedl, že tehdy se Kadlec o funkci zajímal a přihlásil se s druhým adeptem do výběrového řízení. Pokorný ho na funkci nedoporučoval, a to především kvůli jeho nízké aktivitě ve službě. "Byl jsem poté u plukovníka Pelce (bývalý ředitel Inspekce policie) a ten mě ukázal SMS s tím, že má zprávu od ministra vnitra, že jsme nepřijali jednoho jeho hocha z Olomouce a že to není dobré. Tehdy byl ministrem vnitra Ivan Langer," vypověděl Pokorný.

Langer byl jedním z těch, u nichž policie v říjnu 2015 přistoupila k domovní prohlídce. V kauze nakonec obviněn nebyl. Po své výpovědi zkritizoval žalobce z Vrchního státního zastupitelstva (VSZ) v Olomouci.

"Na prvopočátku toho všeho byl podle mne spor policistů, u kterého se státní zastupitelství rozhodlo, že se bude podílet na odstranění policejního prezidenta Tuhého. Najednou zjistili, že si o tom někdo povídá, a tak museli zasáhnout," řekl novinářům Langer. Kauza je podle něj vytvořena na lživých úředních záznamech, na jejichž základě se povolily odposlechy, sledování, prověřování majetku a domovní prohlídky. Žalobce Stoklásek to odmítl komentovat do ukončení dokazování.

Kauza Vidkun, ve které jsou obžalovaní kromě Kyselého a Kadlece také tehdejší šéf hospodářské kriminálky Radek Petrůj a bývalý hejtman Jiří Rozbořil, pokračuje ve středu výslechem bývalého náměstka ředitele protikorupční policie Jiřího Jacha a někdejšího šéfa GIBS Ivana Bílka, který po vypuknutí kauzy rezignoval. Jednání má soud naplánované do konce tohoto týdne a také příští týden.