Na koronavirus se v Moravskoslezském kraji ve čtvrtek testovalo šest lidí

Po rozšíření koronaviru z Číny do Evropy jsou hygienici zavaleni dotazy obyvatel, kteří se vracejí z pracovních či soukromých pobytů v Itálii, jež je z evropských zemí koronavirem nejvíce zasažena. Podle hygieniků lidé chtějí vědět, zda jim zdravotníci udělají odběry, zda musejí do karantény, případně jaká opatření se na ně vztahují a co by měli dodržovat.

Pokud v době pobytu nebo při návratu domů mají lidé zdravotní potíže, jako jsou horečka nad 38 stupňů, kašel či problémy s dechem, měli by neprodleně telefonicky kontaktovat svého lékaře nebo hygieniky.

Například Slezská nemocnice v Opavě už apelovala na pacienty, kteří se v posledních dvou týdnech vrátili z oblastí s hromadným výskytem koronavirové infekce a mají chřipkové příznaky, aby rozhodně nechodili do ambulance. Vše mají řešit telefonicky.

Pokud jsou lidé bez klinických příznaků, ale vracejí se z rizikových oblastí Lombardie, Benátska, případně oblasti Emilia Romagna, budou u nich pravděpodobně nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu. V ostatních případech hygienici lidem doporučují, aby pečlivě pozorovali svůj zdravotní stavu, aniž by šli do karantény. Pouze v některých případech u takzvaných rizikových profesí by karanténní opatření rovněž mohla být vydána. Případy se posuzují individuálně.