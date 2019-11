Na Vánoce bez kapra? V českých rybnících řádí smrtící virus

Virus, který kapry napadá, moc dobře znají i lidé. Jedná se o herpes neboli lidově řečeno opar. Ten se v Evropě objevil na desítkách míst, a nevyhnul se ani Česku.

Podle televize Nova se objevil například na Pardubicku, Kutnohorsku a na dalších místech Středočeského, Jihočeského a Moravskoslezského kraje. Odborníci škody odhadovali na miliony korun.

Rybí formou této nemoci se lidé nakazit nemohou, přesto musely být všechny nakažené ryby utraceny. A například jen ve Vinoři museli utratit v srpnu 12 tun ryb.

Přesto by tradiční štědrovečerní kapr neměl být ohrožen. "Velký úhyn kaprů letošní Vánoce neovlivní. Nebude to mít vůbec žádný dopad, protože těch úhynů nebylo zas tolik. Navíc to byly především rybníky, které slouží hlavně sportovním rybářům, nikoliv k produkci ryb," řekl televizi ředitel Rybářského sdružení České republiky Michal Kratochvíl

Dodal, že neexistují prakticky žádné důvody, proč by letos měli kapři jakkoliv zdražit. "Letošní ceny by měly být na úrovni těch loňských," doplnil.