Odborníci budou v obcích postižených tornádem radit se stavbou nových domů

Bezplatné poradenství budou lidem poskytovat o 8:00 do 10:00 v Hruškách, od 10:30 do 12:30 v Moravské Nové Vsi a od 13:00 do 15:00 v Lužicích. Od 16:00 je pak v Mikulčicích připravený seminář až do 19:00, kde bude na otázky odpovídat i zástupce stavebního úřadu v Hodoníně.

"Řada domů je postavena podle starší projektové dokumentace, která však může být v kolizi s aktuálními závaznými právními předpisy a navazujícími technickými normami pro rodinné domy. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby s nimi totiž musí být v souladu, navzdory živelní pohromě. Ostatně nikdo si asi nechce obnovovat dům se světlými výškami místností, které stačily před sto lety. Totéž platí i pro energetickou náročnost," uvedl místopředseda ČKAIT Alois Materna, který bude jedním z konzultantů v putovní poradně.

V poradně bude přítomen také autorizovaný stavitel, který zájemce provede procesem projektové přípravy a stavby prvního domu vznikajícího po tornádu. Lidé budou moci s právníkem probrat i variantu stavby vlastními silami podle projektu připraveného odborníkem.

"Jsme si vědomi toho, že postižené majitele domů tlačí čas. Kvůli financím, stoupající ceně stavebního materiálu, odlivu dobrovolníků, podmínkám na výplatu dotací i úvěrů. V neposlední řadě jde o to, aby měli co nejrychleji kde bydlet. I proto budou na všech místech k dispozici seznamy s autorizovanými projektanty a staviteli, kteří jim mohou obratem pomoci," uvedla Dominika Hejduková, která putovní informační poradnu koordinuje.