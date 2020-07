OKD přeruší těžbu ve všech dolech na Karvinsku, podíl nakažených přesáhl 20 procent

Naprostá většina nakažených neměla žádné příznaky nebo měli příznaky velmi mírné, nedostatečně vyvinuté. "Oni to neberou jako nemoc. Netušili, že jsou nakažení a nebylo na nich navenek nic poznat. Těžko jim něco vyčítat, vypadali zdravě a mysleli, že jsou zdraví," řekl Kopřivík. V ohniscích dolů ČSM-Sever a ČSM-Jih je nyní podle něj evidováno dohromady více než 850 nakažených.

Těžba v OKD by měla být přerušena na šest týdnů. "Konečně nás vyslyšeli a udělali to, o co jsme žádali už před šesti týdny. Je to skutečně v daný okamžik jediná možná cesta, jak zabránit šíření nákazy," komentoval rozhodnutí na svém facebooku hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Těžba v OKD by měla být přerušena na šest týdnů. Dosud byla přerušena pouze v Dole Darkov, kde se před dvěma měsíci objevilo první ohnisko nákazy v OKD.

"K dnešnímu dni se nám po nemoci vrátilo 158 zaměstnanců převážně z lokality Darkov. Jsme velmi rádi, že převážná část našich nemocných zaměstnanců má bezpříznakový průběh onemocnění, i přes to považujeme za odpovědné přerušit těžbu na dobu šesti týdnů a přizpůsobit provoz aktuální situaci," uvedl výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

V dolech se budou od pátku dělat práce na zajištění pracovišť na dlouhodobou odstávku. "Následně budeme provádět pouze nezbytně nutné práce pro zajištění bezpečnosti dolů. Udržovat je bude kolem 200 zaměstnanců na každé lokalitě," uvedl ředitel provozu OKD David Hájek.

Při přechodu na přerušení provozu a následně před opětovným zahájením provozu bude kvůli důkladné přípravě počet fárajících zaměstnanců vyšší. "Přerušení se týká kromě těžby také ražení důlních děl, vybavování a likvidace porubů (dobývacích prostorů)," doplnil Hájek.

Předsedkyně představenstva OKD Vanda Staňková uvedla, že firma už od potvrzení prvního nemocného zaměstnance přijala mnoho protiepidemických opatření a plnila všechna nařízení KHS včetně omezení kontaktu mezi směnami. "Věřili jsme, že všechny uvedené snahy přispějí k zamezení šíření epidemie covid-19 v naší společnosti. Následná testování na dole ČSM však potvrdila vysoký výskyt pozitivních případů," uvedla Staňková.

Dodala, že přerušit těžbu na šest týdnů na všech dolech se po zvážení uvedených faktů rozhodla sama firma. "Zaměstnanci, na které se bude vztahovat přerušení provozu, a tudíž budou mít překážku na straně zaměstnavatele, budou pobírat plnou průměrnou mzdu," uvedla Chattová.

V Dole Darkov, kde bylo první ohnisko covidu-19 v OKD, už se situace stabilizovala. Dosud tam bylo evidováno včetně příbuzných horníků 511 případů, ale od pátku žádný nový nepřibyl.

Testoval se také náhodný vzorek 50 pracovníků Dolu ČSA. Z informací, které dnes na facebooku zveřejnil hejtman Ivo Vondrák (ANO), vyplývá, že všichni testovaní byli negativní. V celém Moravskoslezském kraji bylo k dnešnímu dni potvrzeno 3017 případů nákazy.