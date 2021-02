Pokud se obchody zavřely protiústavně, stát čekají žaloby. Prodejny jsou bezpečné, říká Prouza

S napětím prezident Svazu a obchodu Tomáš Prouza vyhlíží příští pondělí, a to nejen kvůli možnému otevření maloobchodů, ale především ohledně Ústavního soudu, který by měl vydat rozhodnutí, zda podzimní zavření prodejen podle vládního nařízení nebylo protiústavní. „Pokud Ústavní soud shledá, že vláda nepostupovala v souladu se zákonem, hodlám se ještě v pondělí sejít s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (současně i ministr dopravy – pozn. red.) a budu chtít od něj slyšet, jak kabinet hodlá adekvátně nahradit živnostníkům způsobenou škodu. V případě, že odškodnění nebude odpovídající, jsem připraven vyzvat obchodníky, aby podali žalobu na stát,“ praví Prouza pro EuroZprávy.cz.

Viceprezident Hospodářské komory bude stejný postup volit i v případě, že by předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) uspěl u Ústavního soudu se stížností vztahující se na opětovné zavedení nouzového stavu, o který během uplynulého víkendu zažádali hejtmani. „Je celkem jedno, jaké období Ústavní soud uzná, zda podzimní anebo současné. Náš postup bude neměnný. To znamená, že nejdříve oslovíme vládu a pokud by její postoj nebyl dostatečný, mohou podnikatelé podávat žaloby.“

Bývalý náměstek ministra financí z let 2004 až 2006 nepovažuje případné otevření maloobchodů, s nímž kromě Havlíčka souhlasí i Rada vlády pro zdravotní rizika a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), za hazard. A to i přesto, že jen za úterý přibylo téměř dvanáct a půl nově nakažených pacientů. „Za celý rok, co pandemie v zemi je, epidemiologové neprokázali, že by prodejny byly zdrojem nákazy. Jsou bezpečné.“ Prouza vychází i z podzimní statistiky v poměru nakažených prodavačů i učitelů, když ještě byly otevřeny školy. „Infikovaných pedagogů bylo třikrát více než lidí z obchodů. Studie tak jasně ilustruje, že obchodní prostory nepředstavují nebezpečí ohledně onemocnění covidu-19,“ předkládá Prouza důkazy, ačkoli přední epidemiolog Rastislav Maďar je podle serveru idnes.cz přesvědčený, že otevření obchodů bude stát další životy.

Den po plnoletosti si už obuv nekoupíte

Ekonom ale poukazuje na obchodní centra, která na svých parkovištích chtějí vybudovat testovací centra. „Každý zákazník se na nich bude moci otestovat, a tak obchodníci přispějí k odhalení nákazy u osob, které například vůbec nevykazují příznaky, a ochrání tak další lidi z jejich okolí.“ Rovněž váhající klienty uklidňuje, že zejména v prodejnách s oděvy, bude muset mít personál na obličeji nasazené respirátory. „Riziko nákazy hrozí jinde, třeba v zaměstnání, kde lidé spolu tráví osm a půl hodiny. Nebezpečí v obchodech je tak minimální, vždyť u pokladny, kde lidé platí zboží, stráví maximálně dvě minuty. Navíc zákazník i prodavačka mají ochranu na dýchacích cestách, což v řadě zaměstnání není bohužel automatické.“

Expert pro oblast finančních služeb tvrdí, že je nejvyšší čas, aby především oděvní obchody otevřely. „Je nutné si uvědomit, že firmy mají nakoupenou zimní kolekci, kterou je nutné vyprodat. Těžko si někdo bude pořizovat zimní bundu v dubnu. Nyní na konci února se dá ještě hodně zachránit,“ argumentuje. Prouza se totiž obává, že pokud nedojde k brzkému otevření prodejen s oděvy, může další firmy potkat stejný osud jako věhlasné značky Pietro Filipi a Karu, která na sebe už podaly insolvenci. „Jsem přesvědčen, že pokud by se uzavření ještě protáhlo, následovaly by je i další giganti.“

Exstátní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády České republiky v letech 2014 až 2017 nezapomíná na obchody, které leží v uzavřených okresech jako je Trutnov, Sokolov i Cheb, a proto je jisté, že 22. února stoprocentně zákazníky nepřivítají. „Hodlám vládu na jejich osud upozorňovat a dohlédnu, aby i nadále dostávaly kompenzační programy, tak jako například zavřené restaurace. Nesmíme je opomenout,“ zdůrazňuje.

Bývalého člena ČSSD silně znepokojuje, že koronavirus začal opět sílit. Jen za úterý přibylo téměř dvanáct a půl tisíc nově nakažených. „Za vysokým nárůstem bohužel stojí nedůvěra k vládním opatřením. Shazují je nesmyslné restrikce. Například, jak je mají lidé brát vážně, když dítěti v 17 letech a 364 dnech můžete nyní obuv koupit, ale o dva dny později, kdy je mu 18 let a den, už nikoli. Mnozí se pak ptají, jak takové opatření se v boji proti covidu-19 projeví a mají pravdu. Právě taková omezení degradují i smysluplná opatření,“ netají se kritikou.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu apeluje na veřejnost, aby i přes některé nelogické restrikce i nadále vytrvala v dodržování vládních opatření. „V obchodech budou lidé maximálně chráněni, a to plexiskly za pokladnou, rouškami ze stran personálu i velkým množstvím dezinfekce. Po nákupu však musí každý sám za sebe převzít osobní odpovědnost, aby zabránil šíření nákazy. Je to v zájmu záchrany lidských životů, zdraví, ale také české ekonomiky,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz Tomáš Prouza.