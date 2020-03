Přepravní služby během pandemie nestíhají. Klienti jsou na nás extrémně závislí, shodují se pro EZ

Problémům spojených s pandemií koronaviru čelí statečně. Všechny přepravní zásilkové služby, které oslovily EuroZprávy.cz, potvrzují, že jsou maximálně vytížené. Na tom se shoduje Zásilkovna, DPD CZ (Direct Parcel Distribution) i PPL (Professional Parcel Logistic). „Naši klienti jsou na nás nyní extrémně závislí,“ říkají unisono. Jediný, kdo o své činnosti v době náročného poskytování logistických služeb nepodal informace, je DHL (Dalsey, Hillblom a Lynn), a to ani po opakovaných urgencích redakce.

Nemohou nechat své klienty ve štychu. „Nadále se nám proto daří zabezpečovat systém našeho rozvozu. Určitým problémem jsou zásilky ze zahraničí, které nabírají zpoždění, ale určité časové prodlevy jsme už zaznamenali i s doručováním u nás,“ říká PPL ve svém zákaznickém centru. Osobní prodej a výdej zatím společnosti funguje, stejně jako Parcel shopy. „Bohužel jsme museli uzařít některé Parcel shopy, na nichž jsme prodloužili lhůtu pro vyzvednutí zboží,“ uvádí PPL.

Zásilkovna se soustředí hlavně na doručování potřebného sortimentu. „Klíčové je doručování zásilek a zásobování obyvatel potřebným zbožím, jako jsou léky a zdravotnické pomůcky, ale i vše, co lidé potřebují, pokud jsou zavřeni ve svých domovech, mají nařízenou karanténu nebo pracují z domova,” konstatuje Simona Kijonková ze Zásilkovny. Největší těžkosti společnost pociťuje na Slovensku. „Tady jsou naši kurýři na hranici svých kapacit, dochází ke zpoždění doručování zásilek,“ přiznává Kijonková. Jediným státem, kam bylo společností pozastaveno doručování zásilek, je Itálie.

Hraniční kontroly způsobují zpoždění dodání

Komplikace koronavirus připravuje i společnosti DPD CZ. Pandemie uzavřela už i některé pobočky. „ Na našem webu i zákaznické lince klienty pravidelně informujeme o aktuální sitiuaci i oblastech, kde nemůžeme obsluhování zařídit,“ prozrazuje generální ředitel Miloš Malaník, který se se svým týmem musí vypořádat s velkým zájmem ze strany klientů. „ V uplynulých dnech jsme zaznamenali nárůst objemu zásilek k přepravě, ale pro krátký časový úsek několika dní, nelze vyvozovat trend pro delší období,“ doplňuje Malaník.

Zvýšený zájem o služby potvrzuje i Zásilkovna, protože v České republice zatím platí, že je výdej zboží a zásilek z internetových obchodů možný i v provozovnách, kde je jinak maloobchodní prodej zakázán. „Právě proto má Zásilkovna v systému opět zapojenou nadpoloviční většinu všech výdejních míst a jejich počet díky pravidelné komunikaci a realizaci konkrétních kroků stále roste. Zásilky z internetových obchodů budou nadále doručovány jak na výdejny, tak na adresu zákazníka. S každým výdejním místem si Zásilkovna potvrzuje provoz na následující dny,“ vysvětluje zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková.

Nápor pociťují i v PPL. „Kvůli naší vytíženosti prosíme zákazníky, aby byli nejen na e-mailu, ale i uvedeném telefonním čísle, když jim zákázku povezeme. Pokud bychom je naháněli, ztrácíme čas, což si nyní nemůžeme dovolit.“

Přepravní společnosti nemohou vůbec ovlivnit situaci právě v zahraničí. Situace v jednotlivých zemích mimo Českou republiku je rozdílná podle toho, jak jejich vlády přistoupily k zamezení pandemie koronaviru.

Vývoj se stále mění, je třeba na vše rychle reagovat, včetně uzavíraných regionů a měst,“ upozorňuje Simona Kijonková ze Zásilkovny. V řadě států dochází ke zpoždění přepravy zásilek i s ohledem na zavedení hraničních kontrol. „Ano, ty hodně ovlivňují čas doručení zásilky,“ povzdechne si Malaník z DPD CZ. Například zásilky z České republiky do Polska mohou nabírat až několikadenní zpoždění kvůli velmi dlouhým kolonám před hraničními přechody.

Některé firmy měří svým zaměstnancům teplotu

Co jinak konkurenční společnosti spojuje je nyní velký důraz na hygienu. „Žádáme naše klienty, aby platbu provedli už při vytvoření objednávky, aby naši pracovníci vůbec nepřišli do kontaktu s penězi,“ žádá na své zákaznické lince PPL.

Dobírka probíhá bezhotovostně i v DPD CZ. „Kurýři také již po zákaznících nepožadují elektronický podpis, stačí jim opsat poslední trojčíslí z průkazu totožnosti příjemce,“ informuje o nových opatřeních generální ředitel Miloš Maleník. Sám upozorňuje, že firma čistí skenery a všechny kurýry a pracovníky dep postupně vybavuje rouškami i rukavicemi. „V depech disponujeme rovněž bezkontaktními teploměry. Dostatek dezinfekčních prostředků je samozřejmostí, stejně tak jako důkladná dezinfekce všech prostor,“ přibližuje generální ředitel Malaník. Pokud firma u kteréhokoliv zaměstnance zaznamenala příznaky nemoci, zakročí. „Okamžitě bychom jej poslali na prohlídku k lékaři,“ dodává nejvyšší šéf DPD CZ.

Kromě výhradní bezkontaktní platby přistupuje i Zásilkovna k dalším opatřením. „Na výdejních místech byl zakázán vstup zákazníků bez roušek a pracovníci postupně dostávají ochranné prostředky. Zákazníci by měli vstupovali do prodejny jednotlivě, udržovat diskrétní vzdálenosti a snížit kontakt na minimum. Doporučujeme zřídit výdejní okénko tak, aby zákazníci byli mimo provozovnu, a to v exteriéru,“ vyjmenovává hygienické opatření vůdčí osobnost Zásilkovny, kterou je Simona Kijonková.

Módní řetezec nabízí zdarma látku na výrobu roušek

Spojily se, aby pomohly ostatním. Módní řetězový obchod Pietro Filipi totiž prostřednictvím Zásilkovny rozesílá zdarma metr látky na výrobu až 20 roušek. Zájemci si látku vyzvednou na jimi zvoleném výdejním místě. Stačí, aby napsali e-mail se svým jménem, telefonem a identifikačním číslem výdejního místa.

„Chtěli jsme vymyslet způsob, jak lidem co nejvíce zjednodušit přístup ke vhodné látce pro šití roušek. Proto jsme se domluvili se Zásilkovnou, která bez nároku na dopravné poskytla svá výdejní místa, na kterých si lidé mohou látky vyzvedávat,” říká Michal Mička, majitel Pietro Filipi.

Nápadem této společnosti byli v Zásilkovně nadšeni. „Takové spolupráci nelze říct ne. Pietro Filipi zařídí materiál a my distribuci. V těchto časech je jednoduše potřeba si navzájem pomáhat,” má jasno ředitel marketingu Zásilkovny Milan Šmíd.

Jak celý projekt funguje? Pro získání látky na výrobu roušek je potřeba vybrat výdejní místo, které zájemcům nejvíce vyhovuje. Na mail eshop@pietro-filipi.com potom pošlou jméno, telefonní číslo a ID výdejního místa. Pietro Filipi zásilku zabalí a odešle na vybrané odběrové místo Zásilkovny. Jakmile látka dorazí, přijde zájemcům SMS a je možné ji vyzvednout.

V první vlně má Pietro Filipi připravených 200 balíčků a podle zájmu bude v rozesílkách pokračovat.