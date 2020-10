Při protestu v Praze létaly kameny i odpadkové koše. 14 lidí je podezřelých z trestného činu

Část demonstrantů se po oficiálním ukončení akce na pražském Staroměstském náměstí střetla s policií. Útočníci házeli na policisty lahve, kameny, odpadkové koše i petardy. Policie proti nim použila slzný plyn, vodní dělo či zásahové výbušky, vytlačovala je koňmi i vozidly.

Vyjádření 1.NPP a ředitele KŘP hl. m. Prahy k dnešní demonstraci a zákroku policie na Staroměstském náměstí v Praze. https://t.co/ktVhpdqWQH #policiepha — Policie ČR (@PolicieCZ) October 18, 2020

"Z celkového počtu bylo 130 osob zajištěno podle zákona o Policii ČR a 14 osob zadrženo pro podezření z trestného činu. Kriminalisté ve všech čtrnácti případech zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestných činů násilí proti úřední osobě a výtržnictví," napsala Kropáčová.

Při protestech bylo zraněno 25 policistů. Policie původně uvedla, že čtyři z nich byli převezeni do nemocnice, mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová ale upřesnila, že byli pouze dva. Zranění utrpěli i demonstranti, do nemocnice byli podle Poštové také převezeni dva z nich. Celkem záchranná služba ošetřila devět lidí, z toho pět na místě, mezi nimi byl jeden policista. Zbylí zranění nevyžadovali lékařské ošetření. Policisté, kteří byli odvezeni do nemocnice, již byli propuštěni do domácího léčení, doplnila mluvčí policie.

Akci svolal občanský spolek Hnutí občanské nespokojenosti (HON). Podle jeho vyjádření na facebooku policie nezákonně zablokovala všechny východy ze Staroměstského náměstí. Poté "agresivní elementy" a policejní provokatéři rozpoutali střety, uvedl spolek. Zablokování únikových koridorů z akce však podle HON vyvolalo v části demonstrantů velmi silné negativní emoce, a ti se tak ke střetům připojili. "Od všech projevů násilí po konci demonstrace se distancujeme a žádáme policii, aby se napříště zdržela takovýchto neprofesionálních akcí," uvedl občanský spolek.

Fotbaloví a hokejoví fanoušci různých klubů předem avizovali, že se k demonstraci připojí. Spolek původně počítal s dvouhodinovým programem, demonstraci ale ukončil už po hodině. Magistrát jej vyzval k ukončení akce, protože počet účastníků několikanásobně překročil 500. Podle odhadu úřadu jich bylo zhruba 2000, stejný odhad zveřejnila i policie. Většina z demonstrantů neměla roušky.