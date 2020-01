Celkově průzkum ukázal, že důvěru v Trumpa má jen 29 procent oslovených, zatímco německé kancléřce Angele Merkelové věří 46 procent lidí.

Lidé v průzkumu odpovídali v jedné z otázek na to, kterému světovému státníkovi důvěřují nejvíce. Vyjádřit se měli k pěti lídrům - kromě Trumpa, Siho, Putina a Merkelové hodnotili ještě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Pew Research Center provedlo svůj průzkum ve spolupráci s Gallupovým ústavem v období mezi květnem a říjnem 2019, odpovídalo v něm celkem téměř 37.000 lidí. Celkové výsledky ukázaly, že nejméně respondenti věří čínskému prezidentovi (28 procent), jen o jeden procentní bod více příznivců nasbíral Donald Trump. Důvěru v Putinův úsudek vyjádřilo 33 procent lidí, o něco lépe na tom byli Emmanuel Macron (41 procent) a Angela Merkelová (46 procent).

Where is Donald Trump most and least popular?



🇵🇭 Philippines: 77% have confidence in Trump

🇮🇱 Israel: 71%

🇰🇪 Kenya: 65%

🇳🇬 Nigeria: 58%

🇮🇳 India: 56%



🇸🇪 Sweden: 18%

🇩🇪 Germany: 13%

🇹🇳 Tunisia: 12%

🇹🇷 Turkey: 11%

🇲🇽 Mexico: 8%



New @pewglobal data ➡️ https://t.co/LkS2q57o2z pic.twitter.com/t3ghxjP4ie