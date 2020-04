Rada mládeže nesouhlasí s tábory až od srpna

Česká rada dětí a mládeže sdružuje mládežnické organizace, které jsou dlouhodobě největšími pořadateli táborů v Česku. Patří mezi ně například skauti nebo pionýři.

Podle Maďara je třeba s rozhodnutím o otevření táborů počkat na výsledky první vlny otevírání veřejného života v Česku. Pokud by stát organizaci táborů povolil, znamenalo by to podle Maďara, že by táborníci museli dodat čestná prohlášení o tom, že nepatří k rizikovým skupinám ani s nikým takovým nesdílejí domácnost. Při dobrém vývoji epidemie koronaviru nového typu by podle něj mohly být tábory v srpnu.

Podle Polak by ale neměl být problém, aby se některé typy táborů konaly již od začátku letních prázdnin. Jen je třeba rozlišovat mezi různými druhy táborů, což podle ní současné stanovisko ministra a epidemiologa nedělá. Zástupci ČRDM se proto chystají dopisem vyzvat zástupce vlády k odborné debatě na téma táborů v době epidemie koronaviru. Dopis chtějí poslat hlavní hygieničce Jarmile Rážové, náměstku ministra zdravotnictví Romanu Prymulovi a ministru Plagovi.

"Není jeden typ tábora. Jsou tábory s malým počtem dětí či s velkým počtem dětí, tábory v uzavřeném prostředí nebo tábory s aktivitami v méně či více vzdáleném okolí tábora, tábory jako vrchol celoroční činnosti, kde se dětí stýkají pravidelně a znají se či tábory, kde se dětí seznamují teprve na nich, tábory v lese nebo v ubytovnách, tábory pobytové či tábory příměstské a tak dále," uvedla.

Zástupci rady se podle Polak domnívají, že u některých druhů táborů lze minimalizovat rizika šíření nákazy. Mohlo by se to týkat zejména menších táborů pro maximálně 50 dětí, které se znají z celoroční oddílové činnosti, řekla. Realizovatelné by podle ní měly být zejména tábory v přírodě, kterých se účastní mladší děti.

Podle Polak chtějí zástupci mládežnických organizací diskutovat s vládou také o tom, aby opatření, která budou podmínkou pro konání táborů, byla efektivní a děti je byly schopné dodržovat. Nereálně vidí ČRDM možnost, že by měly rodiče povinnost dodat před táborem negativní výsledek testu na covid-19. "Testy nejsou levná záležitost, rodiče by tato povinnost finančně značně zatížila. Budeme doporučovat čestné prohlášení rodiče," řekla mluvčí.

V uplynulých letech se v Česku konalo každoročně kolem 3000 nekomerčních táborů, které dotovalo ministerstvo školství. Pro letošek očekávala ČRDM nárůst akcí. Táborů mělo být dle jejích předpokladů kolem 4900, dodala Polak.