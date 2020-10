Rapper Beránek neuspěl s dovoláním, za "trestnou výpravu" si odsedí šest let

Beránek vinu popíral. Přiznal pouze jedno napadení. Tvrdil, že bránil dívku proti agresivnímu útoku. Podle soudů všech stupňů nelze jeho počínání hodnotit jako nutnou obranu.

První útok se stal 1. května 2018 v centru Prahy před klubem Ateliér, kde Beránek do rána popíjel s přáteli. Soka opakovaně udeřil do hlavy, a když se snažil vstát z pokleku, nakopl jej do obličeje tak, že muž okamžitě ztratil vědomí a spadl na dlažbu.

Incident, při němž Beránek protivníkovi způsobil otevřenou zlomeninu čelisti a otřes mozku, zachytily uliční kamery. Rapper v dovolání k NS uváděl, že kop byl pouze automatickou reakcí naučenou z tréninku thaiboxu. Nešlo prý tedy o projev vůle. S takovou interpretací ale NS nesouhlasil.

"I zažité pohyby vůli podléhají a jednající osoba je podle svého uvážení může provést či naopak neprovést, přerušit, pozměnit apod.," stojí v usnesení.

Druhý útok se odehrál o pět dní později v parku v pražské Lhotce. Beránek tam údajně nejprve srazil z lavičky a udeřil svého vrstevníka, který chodí o berlích. Poté podle obžaloby zbil teleskopickým obuškem mladíka, jenž se napadeného zastal, a dalšímu ze zastánců hrozil, že mu zastřelí psa. Pražské soudy dospěly k závěru, že šlo o "trestnou výpravu". Beránek s několika přáteli šli zaútočit na dealera, který rapperovi prodal špatnou drogu.

Amatérský zpěvák a účastník televizní reality show už byl jednou ve vězení. Soudy ho dříve uznaly vinným z pokusu o ublížení na zdraví a také z několikanásobného výtržnictví.