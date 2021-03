Sčítací aplikace OKsystemu za 22 milionů konečně funguje. Řeší se prodloužení termínu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do on-line sčítání lidu se do dnešního odpoledne zapojil asi milion lidí, odeslaných formulářů eviduje Český statistický úřad (ČSÚ) zhruba 500.000. ČTK to dnes řekl předseda úřadu Marek Rojíček. Vyplňování elektronických formulářů nyní funguje bez problému, při velkém množství zájemců o sčítání se na stránkách objeví upozornění, aby se lidé do sčítání přihlásili později.