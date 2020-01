Soud poslal dívku (11) na půl roku do krizového centra, kauzu řeší i Šabatová

"Ano, zabývá se tím, ale nemohu k tomu říct nic bližšího, není to ukončené a týká se to dítěte, takže je to obzvlášť citlivé. Je to na základě podnětu," uvedla mluvčí.

Případ dlouhodobě sleduje deník Blesk. Dívka podle listu vyrůstá s matkou a sourozenci na Brněnsku, otec žije na Slovensku. Manželství je rozvedené. Loni na podzim brněnský soud podle listu rozhodl o změně opatrovníka dívky, od července 2020 jím má být právě otec.

Důvodem změny opatrovníka podle listu bylo to, že se dívka odmítala s otcem stýkat o samotě. Otec dívky v minulosti údajně matku napadl, dívka se ho prý bojí.

Brněnský krajský soud následně rozhodl o tom, že dívka před tím, že půjde za otcem na Slovensko, bude umístěna do krizového centra. Do něj nastoupila tento týden. List uvedl, že se snaží také o komunikaci s otcem, který se ale k věci vyjádřit odmítl.