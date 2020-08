Údajný žhář z Bohumína jde do vazby, u soudu byl v neprůstřelné vestě

"Soud plně vyhověl mému návrhu a vzal obviněného do vazby a to z obou vazebních důvodů. Odůvodnil to hrozbou vysokého trestu a i obavou z opakování trestné činnosti," uvedl dozorující žalobce Michal Król.

Muže, jenž se při činu popálil, přivedla policie k soudu s obvázanýma rukama a v neprůstřelné vestě. Přivezli jej z nemocnice, k činu se doznal. Król dodal, že s ohledem na zranění je muž v péči lékařů. Poputuje proto do pankrácké vazební věznice, která má nemocnici.

Obviněný muž byl soudcem Okresního soudu Karviná vzat do vazby. pic.twitter.com/rmWXnCEOI5 — Policie ČR (@PolicieCZ) August 11, 2020

Król dodal, že podle dosavadních zjištění použil muž benzin, který si krátce předtím koupil na čerpací stanici. V sobotu okolo 18:00 přišel k bytu, kde žil syn, jeho manželka, vnuk a jeho matka. "Inicioval požár. Nedomníváme se, že byl v bytě. Zda vylil hořlavinu do bytu přes pootevřené či zavřené dveře, budou muset posoudit znalecké posudky," řekl žalobce.

Motivem žhářského útoku byly podle dozorujícího státního zástupce spory. "Jako motiv uvádí snahu postrašit manželku a syna se kterými měl dlouhodobé neshody," řekl Król. Spouštěčem byla podle něj i emocionálně nezvládnutá situace, kdy se útočníkova manželka od něj odstěhovala právě k synovi. "Tvrdí, že si neuvědomil, co může způsobit. Aktuálně projevuje určitou lítost. Nicméně - co si o takové lítosti myslet," doplnil Król.

V bytě podle něj bylo v době útoku 15 lidí pozvaných na oslavu dětských narozenin. Oheň podle státního zástupce zabil útočníkovu manželku, syna, vnuka a jeho matku. Zemřely i další dvě děti pozvané na oslavu. Vazby k ostatním obětem žalobce nechtěl specifikovat. "Byli tam další lidé bez příbuzenských vztahů," řekl jen. Přímo v bytě zemřelo šest lidí. Dalších pět lidí zemřelo po pádu z okna. Čtyřem se podařilo z bytu uniknout přes balkon.

Policisté útočníka v pondělí obvinili z vraždy a obecného ohrožení. Hrozí mu až výjimečný trest včetně doživotí. Vyšetřování žhářského útoku podle Króla potrvá několik měsíců. Čekat se bude například na znalecké posudky. Experti musí vyhodnotit, jak se oheň šířil i kde všude hořlavina byla. Zkoumat se bude i duševní stav obviněného. Podle žalobce ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měl duševní poruchu.