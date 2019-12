Ukrajinec najel do chodců v Praze, soud mu zpřísnil trest

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ukrajinec Ruslan Butko, který při ujíždění před policisty na pražské Letné najel na chodníku do dvou chodců, půjde na pět let do vězení. Pravomocně o tom dnes rozhodl Vrchní soud v Praze. Zvýšil tak trest soudu nižší instance, který Butka za mříže poslal na 18 měsíců.