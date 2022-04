Uprchlíky z Ukrajiny bychom podle experta měli vnímat jako příležitost, ne přítěž

Občané Ukrajiny, kteří v tuzemsku podle statistik ministerstva práce o zaměstnávání cizinců tvoří zhruba 30 procent zahraniční pracovní síly, by se mohli do české společnosti podle Pacovského začlenit stejně jako dříve vietnamská komunita. Děti lidí z Vietnamu v ČR vystudovali a stali se vítanou součástí místních firem, uvedl Pacovský.

Do ČR od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu, který začal 24. února, přišlo přes 300.000 Ukrajinců. Cizinecké policii se jich podle dat ministerstva vnitra k úterku přihlásilo přibližně 153.000. Úřady práce v únoru evidovaly asi 210.000 ukrajinských pracovníků, o 11.188 více než v lednu.

Pacovský upozornil, že by lidé z Ukrajiny neměli být stavěni do role nižších profesí. "Jsou to často velmi vzdělaní lidé. Naši společnost mohou obohatit kulturně i z hlediska pracovní síly," řekl. Zaměstnavatelům ale chybí konkrétní statistika o vzdělání či praxi Ukrajinců, kteří do ČR prchají před válkou.

Částečný přehled o nabídce a poptávce pracovních míst lze podle předsedy představenstva AMSP Josefa Jaroše sledovat na novém portálu Jobs4UA.cz, který začal fungovat zhruba před dvěma týdny. Inzerovat na něm pracovní pozici mohou jen klienti agentury CzechInvest a členové partnerských organizací jako jsou Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Asociace hotelů a restaurací.

Na Jobs4UA.cz je momentálně kolem 500 nabídek práce, často se jedná o kuchaře, číšníky a servírky, pokojské. Poptávaní jsou ale také výrobní inženýři nebo programátoři. Státní agentura CzechInvest nyní na webu dopracovává změny jako kompletní překlady do ukrajinštiny nebo automatické zasílání informací. "Předpokládáme, že v případě plnohodnotného využití se dostaneme na nižší jednotky tisíc pozic, které budou v reálném čase nabízeny. Záležet bude také na rychlosti obsazování ze strany zaměstnavatelů, i v tomto se v posledních dnech situace rychle vyvíjí," uvedl mluvčí agentury David Hořínek.

Jaroš upozornil, že do médií se dostávají téměř výhradně informace o tom, jak Ukrajinci přicházející do ČR chtějí pracovat a první co po vstupu do země řeší, je právě práce. Takový přístup ale podle něj nemají všichni bez výjimky, což je také třeba nahlas říci, uvedl.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dříve odhadl, že do ČR by mohlo přijít 500.000 až 600.000 Ukrajinců, podle AMSP by jich v tuzemsku mohla zůstat třetina. To by mohlo pro český pracovní trh s dlouhodobým nedostatkem zaměstnanců znamenat pomoc. Ukrajinské děti tu podle Jaroše vystudují, vyučí se a nastoupí do práce. Z krátkodobého pohledu bude mít příliv uprchlíků spíše nízký pozitivní dopad na trh práce, poptávány jsou zejména profese, které vykonávají muži. Většinu běženců ale tvoří ženy a děti.