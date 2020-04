Ústavní soud bude řešit nouzový stav: Další lidé si stěžují na povinné roušky a omezení pohybu

Obsah stížností ani plná jména jejich pisatelů soud v nynější fázi řízení nezveřejňuje. Jasné je pouze to, proti kterým vládním usnesením směřují.

O zákazu vstupu většiny cizinců do Česka rozhodla vláda 13. března s účinností od 16. března. Výjimku dostali cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území Česka a dále ti, jejichž vstup je v zájmu státu. Občané Česka nemohou vycestovat, pokud nemají výjimku.

Usnesení o povinné ochraně nosu a úst schválila vláda 18. března s účinností od následujícího dne. Prakticky všude mimo bydliště musí lidé nosit respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo cokoliv dalšího, co brání šíření kapének.

Děti do 2 let a řidiči, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, nově nemusí mít zakrytá ústa a nos rouškou či šátkem. Shodli jsme se na tom na jednání vlády. Je to přiměřená výjimka, kterou jsme konzultovali s odborníky. Pro ostatní platí povinnost nosit pokrývku úst a nosu nadále.