Většina Čechů souhlasí s přísnějším posuzováním morálky u politiků

Pro to, aby morálka politiků byla posuzována přísněji, se v průzkumu vyslovilo 60 procent dotázaných. Dalších 35 procent respondentů bylo přesvědčeno, že pro politiky platí stejná morálka jako pro všechny ostatní. "Pouze tři procenta oslovených odpověděla, že politici se často dostávají do obtížných situací a lidé by jim měli leccos odpustit," uvádí CVVM. Zbylá dvě procenta respondentů neměla na položenou otázku jasný názor.

V názorech na posuzování morálky politiků docházelo v minulých letech jen k drobným výkyvům. Výraznější změnu zachytil pouze výzkum z března 2018, kdy klesl o sedm procentních bodů podíl respondentů, kteří by morálku politiků posuzovali přísněji. Letošní výzkum znamená návrat k hodnotám z předchozích výzkumů.

Že by hodnocení morálky politiků mělo zahrnovat i jejich soukromý život, bylo letos v březnu přesvědčeno 49 procent dotázaných. Opačný postoj, tedy že posuzování politiků má vycházet pouze z jejich jednání v politice, zastávalo 46 procent respondentů.

Výzkum CVVM se zabýval rovněž postojem veřejnosti ke sporům, problémům a aférám, které se objevují v politickém a veřejném životě České republiky. Podle čtyř pětin dotázaných patří spory, problémy a aféry k životu, vyskytují se i v jiných demokraciích, ale je často těžké se v nich vyznat. Tomu, že se spousta vážných problémů a afér zatajuje, věří také přibližně čtyři z pěti Čechů.

Téměř tři čtvrtiny dotázaných souhlasily s tvrzením, že problémy a aféry v politickém a veřejném životě "nafukují" novináři. Od roku 2015 souhlas s tímto výrokem podle CVVM roste. Před dvěma lety výrazně převážil nad nesouhlasem a v současnosti je na svém dosavadním maximu.

"O názorech občanů na politickou kulturu v naší zemi vypovídá jistě i to, že si téměř dvě třetiny Čechů myslí, že ve sporech a aférách, které se ve veřejném životě objevují, jde hlavně o vyřizování osobních účtů," uvádí CVVM. Jen necelá polovina lidí se domnívá, že jde hlavně o vyřešení věcných sporů. I tak je to nejvíc od roku 2002, kdy CVVM začalo toto téma zkoumat.

Průzkum CVVM se konal od 29. února do 11. března letošního roku. Zapojilo se do něj 1012 lidí ve věku od 15 let.