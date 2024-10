U vlády neobstál. "Neúnosný" návrh růstu platů v politice se ještě bude řešit

Vláda na čtvrtečním jednání návrh ministerstva práce a sociálních věcí neprojednávala, ovšem diskuze o problematice se vedla. "S návrhem nesouhlasíme. Budeme se na příštím jednání vlády věnovat podobě, která by mohla být únosná," řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS) po schůzi kabinetu.

Kupka je toho názoru, že růst platů ústavních činitelů by měl odpovídat mzdovému vývoji ve společnosti. Z rozhodnutí Ústavního soudu podle něj vyplývá pouze to, jak stoupnou platy soudců.

Návrh zákona, kterým dochází k nastavení platových základen poslanců, senátorů, členů vlády, prezidenta republiky, soudců a dalších vysokých funkcionářů pro příští rok, předložilo Jurečkovo ministerstvo práce a sociálních věcí. Úřad tvrdí, že k úpravě musí dojít v návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil zákonný koeficient nutný pro výpočet platů.

Resort připomněl, že letos zůstaly odměny pro politiky v rámci konsolidačního balíčku na loňské úrovni, přičemž v letech 2021 a 2022 byly zcela zmrazeny. Do budoucna se počítalo s automatickým navyšováním bez politického vlivu ve vazbě na vývoj průměrné mzdy. Princip však narušilo soudní rozhodnutí.

"Jasně jsme řekli, že chceme růst platů vrcholných politiků snižovat," uvedl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) s tím, že vláda přišla s konkrétními kroky v rámci konsolidačního balíčku přijatého loni v listopadu. "Deklarovali jsme, že platy ústavních činitelů porostou pomalejším tempem v rámci solidarity s reálně klesajícími platy v ekonomice. To se navíc stalo už v roce 2021 a 2022, kdy byly platy politiků zmrazené. Totéž platí i pro letošní rok," zmínil.

"Související změna ale byla ze strany soudců, kterých se také týkala, napadena. Nejdříve před obecným soudem, později před Ústavním soudem, jehož rozhodnutí nyní musíme respektovat. Proto MPSV přišlo s návrhem, bez kterého by představitelům státní moci vůbec nemohl být vypočítán plat na příští rok," vysvětlil vicepremiér.

Návrh je podle ministerstva přímým důsledkem nálezu Ústavního soudu z 15. května 2024, jímž soud od příštího roku zrušil zákonný koeficient nutný pro výpočet platů soudců, ale jejich prostřednictvím i představitelů státní moci a státních zástupců, z průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství vždy za předloňský rok. Podle soudu totiž letošní snížení platů soudců odporovalo ústavnímu pořádku.

"Jsme dlouhodobě toho názoru, že nikdo – tedy ani politici – by si neměl určovat vlastní plat. Proto vláda už dříve prosadila automatické určování výše platové základny. Jde o transparentní řešení, které znamená, že o platech nerozhodují politici. Nyní se ale ukázalo, že o něm de facto rozhodují soudci. Nepovažujeme to za správné. Změna, kterou nyní MPSV navrhlo, je tak nucenou úpravou, která pouze ctí, co nařídil Ústavní soud," dodal Jurečka.