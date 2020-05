Vymezené doby na nákupy seniorů budou platit i dál

O tom, že by mohl kabinet pravidla o nakupování seniorů rozvolnit, mluvil v České televizi náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. "To téma jsme dnes otevřeli, ale zatím jsme se shodli, že ponecháme stávající úpravu v rámci mimořádného opatření," uvedl Vojtěch. Kabinet se podle něj k záležitosti vrátí později. "Je část seniorů, kteří toto privilegium využívají, zatím jsme to opatření ponechali," dodal.

Vláda na začátku nouzového stavu nákupní dobu pro seniory několikrát změnila. Nejprve od čtvrtka 19. března měli senioři vyhrazenou dobu mezi 10:00 a 12:00 v prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách. Po prvním dnu účinnosti ale kabinet opatření upravil a hodiny posunul na dobu mezi 07:00 a 09:00, omezení se také přestalo týkat lékáren.

Vedle majitelů a zaměstnanců provozoven zahrnulo opatření nově držitele průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnance pečovatelských služeb. Necelý týden od platnosti původního opatření se pak vyhrazená doba posunula na čas od 08:00 do 10:00. Kabinet ji navíc omezil na prodejny potravin a drogerie přes 500 metrů čtverečních. Menší prodejny musí zákazníky spadající do rizikové skupiny obsloužit přednostně.