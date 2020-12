Zadeh chce vyjednat dohodu o vině a trestu, daňová kauza se chýlí ke konci

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Podnikatel Shahram Zadeh projevil v daňové kauze, kterou projednává brněnský krajský soud, zájem dohodnout se na vině a trestu. Záležet ale bude na tom, do jaké míry dozná vinu a bude akceptovat trest, a zda případnou dohodu schválí soud. ČTK to dnes řekl dozorující státní zástupce Aleš Sosík. Termíny hlavních líčení v případu jsou nyní vypsány do konce března 2021. Zadeh vinu dosud popíral.