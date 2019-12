Zaorálek ocenil, že Kundera získal české občanství

Československého státního občanství Kunderu zbavil komunistický režim koncem 70. let. Jeden z nejznámějších českých autorů žije od roku 1974 ve Francii, od roku 1981 má občanství francouzské. "Od roku 1979 jsme se k němu chovali, jako by náš spisovatel nebyl. Jsem rád, že jsem členem vlády, za které došlo k tomu, že Milan Kundera přijal nabídku, stát se českým občanem," řekl Zaorálek.

Ministr ocenil, že se proces podařilo završit. "Připadá mi, že je to dnes možná malý krok pro Milana Kunderu, ale velký krok po nás. Od doby, kdy jsme mu občanství odňali, se stal jedním z nejznámějších a nejslavnějších světových spisovatelů," uvedl.

Kundera se podle Zaorálka svou esejí Tragédie střední Evropy z 80. let zasloužil o to, že se o regionu diskutovalo po celém světě. "Tento čin je něco, co se nikomu podobně v moderní době nepodařilo. Měli bychom si vážit toho, pokud někdo, tak jako on, dokázal středoevropskou kulturu a českou kulturu udělat součástí evropské debaty," řekl.

Brněnský rodák Kundera patří k nejpřekládanějším spisovatelům na světě. Jeho dílo čítá přes 3000 překladů do různých světových jazyků, ačkoliv nevystupuje na veřejnosti ani nepořádá autogramiády. V češtině Kunderovo dílo vydává nakladatelství Atlantis, dosud vyšlo 16 svazků. Čechům jsou tak k dispozici třeba romány Kniha smíchu a zapomnění, Žert, Nesmrtelnost či Nesnesitelná lehkost bytí. Kundera v posledních desetiletích píše ve francouzštině.