Zásah u Guidemedia se týkal knihy, která popírá holokaust

Domovní prohlídky provedla česká policie ve spolupráci s rakouskou. Za českou stranu zasahovali detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

"Moc toho zatím nevíme, hlavně to proběhlo ve firmě. Informací je málo. Nikdo zatím neví, co bude dál. Budeme čekat, co z toho vzejde," uvedl Cholenský. Podávání informací z trestního řízení si vyhradilo Městské státní zastupitelství v Brně. Jan Petrásek ze zastupitelství ČTK dnes řekl, že žádné informace k věci zatím sdělovat nebude.

Podle advokáta odůvodnili policisté domovní prohlídky vydáním knihy Germara Rudolfa Holocaust pod lupou. Podle serveru Databazeknih.cz vyšla jako první titul z řady Holocaust Handbook Series, která čítá 38 obdobných publikací. Server k titulu uvádí, že první vydání bylo publikováno zhruba před 20 lety a že autoři jako popírači holokaustu byli soudně stíháni. U Guidemedia vyšla v roce 2016.

Policisté se podle dřívějších informací DeníkuN zajímali o lidi kolem nakladatelství, protože společnost vydala v posledních letech různé neonacistické knihy. Policie dotyčné podle serveru podezírá z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a z popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia.

Cholenský dnes potvrdil, že domovní prohlídky se uskutečnily mimo jiné u Pavla Kamase, Lukáše Nováka a Erika Sedláčka.

Policisté z odboru extremismu a terorismu v úterý podle iRozhlasu zasahovali i v pražském obchodě nakladatelství Naše vojsko, které má v nabídce kalendáře pro rok 2021 s portréty osobností nacistického Německa. Případ dozoruje Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5. Jeho mluvčí Aleš Cimbala řekl, že případ se týká prodeje kalendáře. Kvůli němu podalo několik organizací trestní oznámení.

Nakladatelstv Guidemedia dříve vydalo projevy Adolfa Hitlera a čelilo obžalobě kvůli schvalování genocidy a podpory hnutí směřujícího k potlačení lidských práv a svobod. Loni ho Nejvyšší soud obžaloby zprostil. Vydalo i klasické dílo protižidovské propagandy, knihu Jedovatá houba nacistického spisovatele Ernsta Hiemera, kvůli prodeji této knihy podala letos trestní oznámení Federace židovských obcí.