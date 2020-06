Aerolinky airBaltic obnoví lety z Prahy do Rigy

Aerolinky airBaltic budou na lince využívat letadlo typu Airbus A220-300, do kterého se vejde 150 cestujících. Lety budou doprovázet ochranná opatření. "Zavedli jsme přísná bezpečnostní opatření a celé obnovení leteckého provozu se řídí doporučeními všech úřadů. Všichni cestující na palubách letadel společnosti airBaltic obdrží zdarma sadu základních ochranných pomůcek, která obsahuje roušku a dezinfekční ubrousky," uvedl šéf firmy Martin Gauss.

Vedle airBaltic létal před krizí z Prahy do lotyšského hlavního města Ryanair. Ten zatím obnovení letů do Rigy neohlásil.

Letecký provoz na pražském letišti se bude dál rozšiřovat. V současnosti na něm funguje 13 pravidelných linek, které míří do Paříže, Amsterdamu, Curychu, Frankfurtu nad Mohanem, Stockholmu, Düsseldorfu, Bukurešti, Sofie, Minsku a Splitu. V neděli bude obnovena linka do Bruselu od Brussels Airlines, na začátku příštího týdne do Bělehradu od Air Serbia, dále do Košic, Budapešti a Keflavíku od ČSA. Na konci června by Praha měla mít přes 20 pravidelných linek.

V červenci velké obnovení provozu ohlásil Ryanair, který by měl obnovit více než 20 linek, až do 19 destinací chtějí létat také Smartwings. Provoz budou postupně obnovovat i další dopravci.