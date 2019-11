Až to přijde, bude to velké. Ekonom řekl, proč Česko neustojí ekonomickou krizi

Podle ekonoma a bývalého politika Ivana Pilipa nikdo neví, kdy krize přijde. "Nic nenasvědčuje tomu, že pokud by nezasáhly vnější vlivy, třeba silná obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou, tak že by byla na bezprostředním obzoru," uvedl pro Českou televizi.

Za horší považuje to, že firmy ztratily část nástrojů, se kterými se s krizemi dá bojovat. Jako příklad uvádí úrokové sazby, které jsou v některých případech záporné, což je poměrně novinka.

Větší roli podle něj začala hrát politika rozpočtová, a je proto důležité, aby státy využily současnou příznivou dobu k ozdravení svých financí. V případě krize by totiž centrální banky nemohly zasáhnout a bylo by na státu, aby více investoval.

Tím by se ale podstatně více se zadlužil, čímž by vyvstal nový problém. Tudíž aby mohl stát zasáhnout, nesměl by podle ekonoma být předtím předlužen.

Hrozbu vidí ekonom v německé ekonomice. Tamní hospodářství se totiž jen těsně vyhnulo technické recesi, přičemž do Německa směřuje přes 30 procent českého exportu.

"Ta naše vázanost na evropskou a zejména německou ekonomiku je velice silná," varuje odborník s tím, že česká ekonomika zatím nereaguje na situaci německého hospodářství. Německo je přitom tahoun evropské ekonomiky.

Další riziko spatřuje v brexitu, o kterém zatím nikdo pořádně neví, jak proběhne, pravděpodobně k němu ale dojde. Co to bude znamenat pro Česko je však otázkou.

Česko hrozbu podceňuje

I ekonom Jan Švejnar se nedomnívá, že by krize byla za rohem, přesto tvrdí, že vliv zahraniční ekonomiky pocítí i Česko. "Vždycky podceňujeme to, že z venku přijde velká negativní vlna," varoval před nedávnem v České televizi.

Podle něj je dobré být připraven, není to ale vždy zcela možné. "Jsme tak otevřená ekonomika, že jakýkoliv vnější šok, který přijde, bude mít pro nás velice silné následky," upozornil.

Připomněl také situaci před jedenácti lety, před příchodem poslední velké finanční krize, kdy vláda tvrdila, že jsme dobře připraveni. Česko ale nakonec zasáhla krize stejně jako další státy. "Samozřejmě, byli jsme tím postiženi," dodal Švejnar.