ČEZ chce do konce roku rozhodnout, s kým postaví továrnu na baterie

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Skupina ČEZ chce do konce roku rozhodnout, s kým postaví továrnu na baterie v areálu bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov I na Chomutovsku. Novinářům to dnes řekl ředitel společnosti Daniel Beneš. První fáze projektu by podle něj mohla být hotova kolem roku 2025.