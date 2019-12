ČOI kontroluje prodejce pyrotechniky. Na petardy v národních parcích zapomeňte

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Až do konce roku kontrolují inspektoři z České obchodní inspekce (ČOI) po celé zemi prodejce zábavní pyrotechniky. Soustředí se na ty, kteří už v minulosti porušili zákony, anebo kontrolují i na základě podání podnětu od spotřebitelů. Zábavní pyrotechnika se nesmí používat ve všech čtyřech národních parcích v Česku. Platí to i pro obce, které se tam nacházejí, a místní hotely. Za porušení hrozí od správy NP pokuty až do deseti tisíc korun.