Do ČR se dostal španělský fuet se salmonelami, varují veterináři

Zhruba 7000 kusů se ho z českých obchodů podařilo stáhnout ze skladů, 12.000 balení se dostalo do spotřebitelské sítě. Zboží vyráběla firma Embutidos Solá z Barcelony.

Nemoc salmonelózu, kterou bakterie způsobuje, doprovázejí hlavně průjmy a často také zvracení a horečky. Rizikový fuet neměl jít do obchodních řetězců, ze dvou skladů v jižních a středních Čechách směřoval k velkému množství malých odběratelů. Přesný název produktu zní Fuet Extra 150 g, s výrobcem: Embutidos a adresou Avda de la Ribera 33, 0803 Gurb, Barcelona. Datum minimální trvanlivosti závadných šarží pak je od 18. října 2020 do 4. ledna příštího roku. "Čeští spotřebitelé, kteří mají výrobek doma, by jej v žádném případě neměli konzumovat a měli by jej vrátit v místě, kde jej koupili," uvedli veterináři. Nařídili stáhnutí a likvidaci zboží.

"Dle šetření provedeného u katalánského výrobce jsou potenciálně zdravotně závadné všechny šarže salámu dodané do ČR do 4. září 2020 včetně. Výjimkou by dle informací uvedených v systému RASFF měla být šarže s datem minimální trvanlivosti do 16. 1. 2021, kde vyšetření provedená španělskými dozorovými orgány salmonely nedetekovaly," dodala SVS.

Bakterie salmonely jsou v českém prostředí spíše spojovány s drůbežím masem a vejci, často se také hovořilo o dovozech závadného masa z Polska. Například na začátku září odhalila salmonelu Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve zmrazeném výrobku z kuřecího masa z Polska. Laboratorní rozbory bakterii objevily ve výrobku s názvem Southern Fried Chicken Popsters, Kuřecí kuličky na jižanský způsob od firmy Iceland.