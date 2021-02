Fond doporučil schválit dotace EU pro firmy z Agrofertu

Prověrka investičních dotací podle Evropské komise ukázala, že Babiš coby veřejný funkcionář porušuje článek 4 zákona o střetu zájmů. V případě zemědělských dotací ještě nejsou závěry známé, i tak ale podle webu existuje riziko, že Česko z Bruselu peníze na některé projekty firem z holdingu nedostane.

Kroky fondu se nelíbí Pirátům, kteří na ně upozornili a hned na začátku roku se kvůli dvojici předběžně schválených projektů pro společnosti Penam a Lipra Pork také obrátili na policii. "Vše směřuje k velmi bolestivým škodám, které by pak český stát teoreticky měl vymáhat po Agrofertu. Před nedávnem jsme doručili kriminalistům již čtvrté doplnění k trestnímu oznámení. Obsahovalo celou řadu podrobných propočtů dotací a zakázek, které byly dle nejen našich analýz přidělené během posledních tří let nezákonně," sdělil serveru předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Podle mluvčí SZIF Lenky Rezkové ale závěry auditního šetření týkající se operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které rozděluje ministerstvo průmyslu, nelze bez dalšího vztáhnout na SZIF, a to z důvodu odlišného právního pozastavení SZIF. Zemědělský fond totiž na začátku loňského roku přišel s právní argumentací, podle níž nerozděluje peníze na základě rozpočtových pravidel, a tudíž se na něj zákon o střetu zájmů nevztahuje.

Přesto audit ke střetu zájmů přiklepnutí evropských peněz komplikuje. O případném schválení či zamítnutí dotace totiž fond nechce do jeho ukončení rozhodnout. Zda firmy peníze dostanou, nemusí tak být rozhodnuto ani letos. V květnu má sice do Česka dorazit závěrečná zpráva k zemědělskému auditu, po ní ale podle Rezkové většinou následují další jednání. "Za okamžik ukončení auditu považujeme vydání případného rozhodnutí o vyloučení z financování, a to z důvodu, že k obsahu závěrečné zprávy se následně běžně koná smírčí řízení," vysvětlila. Po smírčích řízeních má komise půl roku na to, aby šetření uzavřela. V tomto období si ale může vyžádat další podklady, a to pak půlroční lhůta běží nanovo. Pravděpodobnost, že by tento proces proběhl ještě letos, je tak mizivá, píše server.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka webu iROZHLAS.cz sdělil, že i v tomto případě platí stanovisko holdingu, že dosud nikdo střet zájmů premiéra Babiše neprokázal a ani nemůže, protože vložil akcie do svěřenských fondů. Zda by se společnosti Penam a Lipra Pork mohly obrátit na soud, nechtěl mluvčí Agrofertu komentovat. "O průběhu schvalování žádostí nemáme žádné informace, proto nyní nemůžeme váš dotaz jakkoli blíže komentovat nebo dokonce předjímat naše případné další kroky," sdělil Hanzelka.