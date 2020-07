Inflace roste. ČNB nemá důvod k dalšímu uvolňování měnové politiky, soudí analytici

Spotřebitelské ceny v červnu zrychlily růst na 3,3 procenta z květnových 2,9 procenta. Inflace překonala jak očekávání analytiků, tak ČNB. Obecně se počítalo s meziročním růstem cen zhruba v pásmu od 2,5 do tří procent. Z měsíce na měsíc, tedy mezi květnem a červnem, cenová hladina stoupla o 0,6 procenta, nejvýrazněji od letošního ledna, uvedl analytik Czech Fund Lukáš Kovanda.

Hlavní příčinou nečekaného zrychlení červnové inflace byly ceny alkoholických nápojů a tabáku, kde se projevil postupný náběh vyšší spotřební daně, upozornil analytik ING Bank Jakub Seidler. "Mírně v červnu zrychlily také ceny pohonných hmot, z meziročního pohledu jsou však jejich ceny stále o pětinu nižší. Stejně jako v minulém měsíci dále zrychlily ceny automobilů, naopak poprvé od září 2019 meziměsíčně klesly ceny potravin a jejich příspěvek k růstu inflace se tak zmírnil," uvedl.

Inflace skončila vysoko nad prognózou ČNB, což jí dává do rukou další argument neuvažovat předčasně o dalším uvolňování již tak extrémně uvolněné měnové politiky, míní analytik ČSOB Petr Dufek. Na druhou stranu je podle něj současný inflační pohyb dočasný a ve druhé polovině roku již inflační tlaky výrazně zeslábnou. Zafunguje i vysoký srovnávací základ z loňského roku, a tak se inflace už na podzim může velmi rychle vrátit pod 2,5 procenta, dodal.

🇨🇿| Krátkodobý odskok inflace

Inflace v červnu pravděpodobně jen na chvíli vyskočila z tolerančního intervalu #ČNB, když se dostala až na 3,3 %. Za tímto číslem můžeme v první řadě najít dražší potraviny, alkohol, cigarety a náklady za bydlení.

Petr Dufek🔎https://t.co/QD7ZncR9SJ pic.twitter.com/NRnOVuz073 — Analytici ČSOB (@AnalyticiCSOB) July 10, 2020

Ve zbytku roku by měla podle analytiků celková meziroční inflace klesnout, pravděpodobně ale zůstane viditelně nad dvouprocentním inflačním cílem centrální banky a bude se spíš nacházet okolo tří procent. Analytik Generali Investments Radomír Jáč za celý rok 2020 čeká průměrnou inflaci kolem 3,2 procenta. V roce 2021 by v důsledku předchozího poklesu ekonomické aktivity měla inflace klesnout do oblasti dvouprocentního cíle ČNB a přechodně zřejmě i pod dvouprocentní úroveň, odhadl.