Koruna dnes prolomila hranici 24,70 za euro, poprvé od roku 2012

Korunu tlačí nahoru optimistické naladění trhů počátkem roku, naděje na definitivní odeznění pandemie, ale zejména rozevírání nůžek mezi úroky na české měně a úroky na euru. Tyto nůžky by se měly do března dále rozevřít. Česká národní banka totiž, jak míní trhy, zvedne svoji základní sazbu nejspíše na 4,75 procenta. Přitom trhy nově zcela nevylučují ani možnost růstu základního úroku na úroveň rovných pěti procent.

Pokud by základní úrok ČNB stoupl až na pětiprocentní úroveň, zatímco základní sazba ECB zůstane na nule, rozpětí v úrocích se rozšíří na pět procentních bodů. Vyšší toto rozpětí bylo naposledy v lednu 1999, v prvním měsíci existence eura. To je pro mezinárodní investory natolik lákává představa, že do koruny a korunových aktiv přesouvají další kapitál, což právě způsobuje její nynější citelné zpevňování.

Lze předpokládat, že koruna ještě posílí dále, až k úrovni 24,5 za euro. Předpokládá to ovšem, že nedojde ke zhoršení nálady na trzích, zhoršení pandemické situace nebo k jiné nepříznivé situaci.