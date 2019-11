Moneta Money Bank chce koupit Wüstenrot

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Moneta Money Bank zřejmě koupí v Česku Wüstenrot stavební spořitelnu a Wüstenrot hypoteční banku. Banka to dnes oznámila v tiskové zprávě. Moneta plánuje podepsat kupní smlouvu do konce letošního roku, vypořádání transakce plánuje na 1. dubna 2020 nebo co nejdříve poté. Kupní cenu a ostatní podmínky transakce Moneta zveřejní po podpisu kupní smlouvy. Transakce podléhá souhlasu České národní banky a antimonopolního úřadu.