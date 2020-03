Nákupní centra v Praze a v Brně téměř zejí prázdnotou

Největší zájem je o supermarkety. Zmatky zaměstnanci v centrech zatím nezaznamenali, lidé se však častěji dotazují na informacích, které obchody jsou otevřené. Vyplývá to z ankety ČTK mezi nákupními centry.

Vláda kvůli ohrožení koronavirem rozhodla s účinností od dnešních 06:00 o uzavření obchodů s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších.

Větší množství dotazů než obvykle zaznamenali například v informačním centru v Galerii Harfa v Libni. "Někteří lidé o zavření obchodů vůbec nevěděli. Je to smutné se na to dívat takhle prázdné, ale musí to být," řekl ČTK zaměstnanec informací. Řada lidí podle něj od rána na infocentrum také telefonuje a ptá se na konkrétní obchody. "Stalo se, že o tom nevěděli ani někteří zaměstnanci, ráno na sebe rychle něco hodili a běželi do práce a zjistili to až tady," dodal.

Kromě supermarketů, ve kterých se u pokladen tvořily fronty, jsou otevřené také drogerie, obchody s telefony, prodejny lahůdek nebo čaje a kávy. "Skoro nemělo vůbec cenu sem chodit," řekla ČTK jedna z prodavaček obchodu kávou a čajem. O něco vyšší zájem měli lidé o drogerie.

V Galerii Vaňkovka v centru Brna procházeli pouze dopoledne jednotliví lidé, kteří prostory využívali spíš jako zkratku k autobusovému nádraží Zvonařka. V obchodním centru Campus Square lidé mířili do supermarketu, žádné návaly v něm ale dopoledne nebyly.

Parkoviště u nákupního centra Olympia, které je největší na jižní Moravě, bylo částečně zaplněné pouze před hypermarketem. V něm prodavačky nezaznamenaly rušnější provoz než obvykle. "Lidi v sobotu dopoledne obvykle jezdí na větší nákupy, není jich tu výrazně víc než jindy. Možná jen častěji nakupují víc trvanlivých potravin," poznamenala jedna z prodavaček.

Fronta se nárazově tvořila pouze před lékárnou, která omezila počet lidí, kteří mohou být uvnitř obchodu, pouze na čtyři. Ostatní části rozsáhlého nákupního centra byly téměř prázdné, i když v průběhu dopoledne ještě přijížděli ti, kdo vládní opatření o uzavření obchodů mimo prodejny potravin nestihli zaznamenat.

"Ještě včera (ve čtvrtek) večer jsme to kontrolovali na internetu a tam stálo, že Olympie má normálně otevřeno. Přijeli jsme kupovat boty, teď máme smůlu," konstatovala žena z Hodonína, která na nákupy přijela se čtrnáctiletou dcerou a osmiletým synem. Své jméno ale uvést nechtěla.

Obchodním centrem procházely hlídky policistů i zaměstnanců centra. Ti informovali návštěvníky o uzavření takzvaných biozón, tedy odpočinkových míst v chodbách centra s lavičkami, křesly a květinami v květináčích. "Z bezpečnostních důvodů biozóny zavíráme," řekl ČTK zaměstnanec centra Olympia.