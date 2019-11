Německo zpřísní kontrolu zahraničních investic

Terčem plánovaného opatření jsou podle Reuters zřejmě hlavně čínští investoři podporovaní státem. Dokument sice Čínu nezmiňuje, němečtí představitelé nicméně opakovaně upozorňují, že chtějí rovné podmínky v obchodních vztazích s Čínou, která podle nich chrání vlastní firmy před zahraničními investory.

"Ministerstvo hospodářství vypracovalo další dodatek zákona, který rozšíří možnosti kontroly a stanoví seznam kritických technologií," cituje Reuters z dokumentu. "Vláda musí být schopna blíže prozkoumat například to, zda zahraniční investice neovlivňují národní bezpečnostní zájmy," píše se rovněž v dokumentu.

Podle nových pravidel by investoři do odvětví, jako jsou umělá inteligence, robotika, polovodiče, biotechnologie či kvantová technologie, museli zveřejnit veškeré nákupy desetiprocentních a větších podílů v podnicích a umožnit Německu kontrolu těchto nákupů. Doposud mohou přitom takové kontrole podléhat jen investice do kritické infrastruktury, například energetiky, vodárenství či komunikací.