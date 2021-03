Podnikání ukončilo nebo přerušilo o 2500 lidí méně než před rokem

Během posledního roku začalo podnikat 59.000 lidí, téměř o 5500 méně než o rok dříve. Počet přerušených živností vzrostl o 9500 na 103.000, zatímco počet ukončených živností klesl o 12.000 na 36.000.

"Uplynulý rok byl pro podnikatele velmi náročný, především v oborech, kde se po většinu této doby potýkaly s omezením svého podnikání. Ze statistik však vyplývá, že většina lidí se snaží své podnikání udržet a že zatím nenastal výrazný odklon lidí od této činnosti. Na jedné straně sice výrazně vzrostl počet přerušených živností, na druhé straně se podobně výrazně snížil počet těch ukončených," komentovala čísla analytička CRIF Věra Kameníčková.

Zároveň však dodala, že situace se může kdykoli změnit, protože řada lidí své podnikání nyní dotuje ze soukromých úspor nebo pomocí komerčních úvěrů a zároveň je závislá na podpůrných programech.

Naopak meziroční pokles nových živností o osm procent ukazuje, že lidé jsou se vstupem do podnikání mnohem opatrnější. "Lidé vnímají to, že začínat s podnikáním je v dnešní době rizikovější než dříve. Ve většině oborů stále panují výrazná omezení a není jisté, kdy přijde jejich zrušení," uvedla Kameníčková. Pozitivní podle ní ale je, že lidé, kteří začali podnikat během pandemie, jsou podobně úspěšní jako lidé, kteří s podnikáním začali dříve.

Obecně každý měsíc přeruší nebo ukončí své podnikání přibližně jedno procento všech aktivních podnikatelů. Podobné je to i s lidmi, kteří začali podnikat už během pandemie. Celkově od března 2020, kdy se v Česku objevily první případy nákazy novým koronavirem, do konce roku 2020 začalo podnikat s živnostenským oprávněním 48.638 lidí. Z tohoto počtu do konce února 2021 svou živnost přerušilo 4781 podnikatelů, tedy desetina. A pouze jedno procento svoji živnost ukončilo.

V únoru letošního roku začalo v Česku podnikat 5099 lidí, o 25 více než v lednu, ale zároveň o 526 méně než v únoru 2020, kdy ještě ekonomika nebyla ovlivněna současnou pandemií. Počet lidí s přerušenou živností se naopak výrazně snížil. V únoru přerušilo živnost 7856 podnikatelů, téměř o 16.000 méně než v lednu.

Tento meziměsíční pokles se opakuje každoročně a patrně souvisí s uzavíráním smluv na daný rok, míní Kameníčková. Zajímavé ale je, že počet přerušených živností byl nižší také v meziročním srovnání. Proti únoru 2020 bylo přerušených živností o 582 méně. Nižší byl v únoru také počet ukončených živností. Ke konci února jich bylo evidováno 1496, o 800 méně než v lednu. Počet únorových živností, ale bude ještě v březnu doplňován, proto je aktuální číslo spíše orientační, podotkla.

V únoru začalo podnikat nejvíce lidí v Praze (958), v Jihomoravském kraji (522) a ve Středočeském kraji (492). Naopak nejméně živností vzniklo v Karlovarském kraji (88), v Královehradeckém (145) a v Libereckém kraji (157). Nejvíce podnikatelů přerušilo svou živnost opět v Praze (1287) ve Středočeském kraji (997) a v Moravskoslezském kraji (851).