Průzkum Hospodářské komory: Návrat cizinců do vlasti se dotkl pětiny firem

Koncem března 2020 vyvolalo rozhodnutí ukrajinských úřadů uzavřít hranici a podobné kroky jiných zemí kvůli obavám ze šíření koronaviru návrat zahraničních pracovníků do vlasti.

Jako důvod, proč někteří nevyužili možnost návratu domů, uváděly firmy například strach zaměstnanců o práci, případně obavu ze situace na Ukrajině. Zmiňovaly i finanční nevýhodnost neplaceného volna ve srovnání s náhradou mzdy, kterou jim zaměstnavatel vyplácí, pokud jsou na překážce v práci. Část zahraničních zaměstnanců využila k návratu dovolenou a výjimečně někteří ukončili pracovní poměr.

Tři pětiny firem vůči zaměstnancům ze třetích zemí neučinily žádné speciální kroky a ani je neplánují. Čtvrtina účastníků ankety deklarovala zájem o nabírání dalších zaměstnanců z těchto zemí. Komora to potvrzuje, protože její pověřená pracoviště stále evidují značný zájem o Program kvalifikovaný zaměstnanec. Firmy žádají o zařazení do programu a podávají žádosti o další zaměstnance, a to i přes to, že ambasády příjem žádostí pozastavily. Termín obnovení příjmu zaměstnanců ze třetích zemí dosud není znám.

K propouštění se zatím uchýlila tři procenta účastníků šetření. Podobně marginální je podíl zaměstnavatelů, kteří neprodlužovali pracovní smlouvy a zaměstnanecké karty, respektive žádosti o ně vzali zpět podobně jako žádosti o zařazení do programu. Řada zaměstnavatelů ještě neví, jak bude postupovat. Čekají na dobu, až se situace zlepší, až dorazí pomoc státu, a na to, jak se bude vyvíjet počet zakázek jejich firmy.

Pokud jde o zvažované propouštění, respektive ukončení spolupráce se zaměstnanci z Ukrajiny nebo jiných třetích zemí v souvislosti s dopady koronaviru, nyní jen sedm procent zaměstnavatelů o takovém kroku uvažuje.

Většina (65 procent) účastníků uvedla, že po znovuotevření hranic bude žádat o další pracovníky přes Program kvalifikovaný zaměstnanec, tedy počítají s delší spoluprací. Velká část firem ale zatím vůbec neví, jak se situace s otevřením hranic a poptávka po službách čí výrobcích jejich firmy vyvine. Často respondenti uváděli, že pokud bude možné místa obsadit českým pracovníkem, nebudou o další cizince žádat.

V Programu kvalifikovaný zaměstnanec se přijímají žádosti firem o pracovníky z Ukrajiny, Černé Hory, Srbska, Filipín, Indie, Kazachstánu, Moldavska a Mongolska. Nejvyšší kvóta je pro občany Ukrajiny.