Schillerová v Bruselu: Český zákon o digitální dani odvetu USA nevyvolá

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Země Evropské unie by měly více tlačit na celosvětovou dohodu o zdanění digitální ekonomiky v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Po dnešním jednání ministrů financí zemí EU to řekla česká ministryně Alena Schillerová. Podle jejího chorvatského kolegy Zdravka Mariče, jehož země nyní unii předsedá, očekávají evropské státy kompromisní návrh v OECD do konce letošního roku.