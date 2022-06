Společnost OKD prodlouží těžbu uhlí minimálně do konce roku 2023

— Autor: ČTK

Společnost OKD prodlouží těžbu uhlí minimálně do konce roku 2023. Má dostatek energetického i koksovatelného uhlí. Společnost má nyní uzavřené smlouvy na energetické uhlí s klíčovými zákazníky do 30. června 2023, vedení OKD začne usilovat o získání povolení pro těžbu na další období, což by umožnilo zajistit dodávky uhlí pro klíčové zákazníky až do roku 2025.